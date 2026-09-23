Sprawa niedopuszczenia sędziów TK do orzekania. Prokuratura stawia zarzuty

W skrócie Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała zarzuty związane z niedopuszczeniem sędziów do orzekania. TK ocenia je jako próbę wywarcia wpływu na pracowników oraz prezesa i sędziów.

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że dyrektor kancelarii oraz pracownicy działają zgodnie z prawem i nie mają samodzielnych uprawnień w kwestii powoływania sędziów.

Śledztwo prokuratury dotyczy nieodebrania ślubowania od czterech sędziów wybranych przez Sejm do TK oraz ich niewłaściwego traktowania, m.in. w zakresie przydzielania spraw i warunków pracy.

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"W dniu dzisiejszym Prokuratura Krajowa przedstawiła Pani Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego absurdalne zarzuty z art. 231. § 1. i 218. § 3. Kodeksu karnego, które od początku do końca są oparte na wymyślonych podstawach prawnych. Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - przekazano w oświadczeniu Trybunału na platformie X.

Artykuł 231. k.k. odnosi się do nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza, natomiast art. 218. mówi o złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika.

Trybunał Konstytucyjny. Sprawa niedopuszczenia sędziów do orzekania

TK tłumaczy, że zarówno dyrektor kancelarii, jak i pozostali pracownicy Trybunału wykonują swoje obowiązku zgodnie z prawem.

"Dopuszczenie przez Prezesa do objęcia urzędu sędziego TK osób, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiłoby przestępstwo przekroczenia uprawnień. Zgodnie z art. 5. ustawy o statusie sędziów TK stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się bowiem po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Kancelarii TK nie ma w tym zakresie żadnych samodzielnych uprawnień" - dodano w oświadczeniu.

W ocenie przedstawicieli TK "prowadzenie postępowania przez prokuratora Andrzeja Piasecznego" ma "co najmniej wątpliwe podstawy prawne" i jest "wyłącznie narzędziem personalnego nacisku i formą zastraszenia".

Śledztwo prokuratury dotyczące Trybunału Konstytucyjnego

Śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów TK do orzekania zostało wszczęte 21 kwietnia w Prokuraturze Krajowej. Postępowanie dotyczyło dwóch kwestii:

nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm oraz działań mających przekonać prezydenta, że odmowa odebrania ślubowania jest zgodna z prawem,

niewłaściwego traktowania czterech sędziów, w tym m.in. nieprzydzielenie im spraw, niezapewnienie odpowiednich warunków pracy i wynagrodzenia oraz niedopełnienie formalności związanych z ich zatrudnieniem, w wyniku czego nie mogli rozpocząć orzekania.

W miniony piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził w rozmowie w Radiu Zet, że postępowanie jest na "bardzo intensywnym etapie" i dotyczy zarówno działań Kancelarii Prezydenta, jak i "działań pana Święczkowskiego i jego ludzi".

Minister nadmienił, że Karol Nawrocki nie wskazał jeszcze terminu przesłuchania go w charakterze świadka w tym śledztwie, o co wnosiła na początku września prokuratura. Prezydent zapowiadał wówczas, że podda się przesłuchaniu. - Jestem obywatelem, jak każdy inny obywatel RP - zaznaczył.



