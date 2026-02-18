W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego na wniosek prokuratury.

Marcin Romanowski i jego obrońca krytykują decyzję sądu, podkreślając brak nowych dowodów i wskazując na naruszenia proceduralne.

Romanowski jest oskarżony o 19 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, a obecnie przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

"Informujemy, że postanowieniem z 17 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" - przekazał w komunikacie prasowym Sąd Okręgowy w Warszawie.

Do sprawy odniósł się mecenas polityka PiS. "ENA za Marcinem Romanowskim został wydany pomimo tego, że wcześniej sprawa została już prawomocnie zakończona uchyleniem ENA i żadne nowe okoliczności i dokumenty w sprawie się nie pojawiły. To rażące naruszenie przepisów procedury karnej oraz Konstytucji" - napisał mecenas Bartosz Lewandowski.

ENA wobec Marcina Romanowskiego. "Zorganizowana grupa przestępcza"

Głos w sprawie zabrał również sam zainteresowany. "Zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność" - czytamy we wpisie Marcina Romanowskiego.

Jak dodał polityk PiS, złoży on zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. "Ponowny ENA na podstawie tych samych dowodów i okoliczności, w realiach jawnych represji politycznych i manipulacji składem orzekającym to oczywiste bezprawie i przestępstwo z art. 231. Kolejne kroki prawne wkrótce" - tłumaczył były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Fundusz Sprawiedliwości. ENA wobec Marcina Romanowskiego

W drugiej połowie grudnia 2025 roku do warszawskiego sądu okręgowego trafił ponowny wniosek prokuratury o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego.

Stało się to po tym, gdy sędzia Dariusz Łubowski uchylił poprzedni ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, wydany w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządu PiS.

Prokuratura zawnioskowała wówczas także o wyłączenie sędziego Łubowskiego ze sprawy. W połowie stycznia sąd uwzględnił ten wniosek. Sprawa ENA wobec Romanowskiego trafiła do sędzi Izabeli Ledzion. Obrona byłego wiceministra wskazuje m.in., że sędzia ta została wyznaczona "z pominięciem losowania".

Sprawa Marcina Romanowskiego. Sąd wydał ENA

Romanowski jest oskarżony o popełnienie 19 przestępstw w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury brał on m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawiał konkursy finansowane z funduszu.

Były wiceminister sprawiedliwości wyjechał w grudniu 2024 roku na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny. Romanowski twierdzi, że połowa zarzutów wobec niego dotyczy kwestii formalnych, a dwa z nich zostały według niego "sformułowane niezgodnie z prawem".

