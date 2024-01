Są nowe informacje w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jak się okazuje, na razie nie pójdą oni do więzienia. Wszystko przez zwolnienie sędzi, która zajmowała się tą sprawą.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Sąd ma wydać komunikat

To Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia może wydać policji dyspozycję zatrzymania obydwu posłów, a następnie doprowadzenia ich do aresztu. Jak podano wcześniej w piątek, zarządzenie o wykonaniu wyroku nie zostało wydane, a z oświadczenia udostępnionego mediom wynikało, że sędzia wyznaczona do rozpoznania sprawy jest na zwolnieniu lekarskim w terminie 3-5 stycznia 2024 r.