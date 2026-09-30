Sprawa Marcina Romanowskiego. Sąd zdecydował ws. listu żelaznego

W skrócie Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wydaniu listu żelaznego wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego oraz o uchyleniu tymczasowego aresztowania, które stanie się skuteczne po uprawomocnieniu orzeczenia.

Prokuratura zapowiedziała wniesienie zażalenia na decyzję sądu, a sąd nałożył na Romanowskiego m.in. zakaz wyjazdu z kraju oraz zakaz wpływania na świadków, oskarżonych lub podejrzanych.

Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, wydano za nim list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania, a w sierpniu sąd otrzymał jego wniosek o list żelazny, nadany z Tyraspola w Naddniestrzu.

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- Miło mi poinformować, że sąd wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu i uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne - przekazał po posiedzeniu jego adwokat mec. Bartosz Lewandowski.

Jak zaznaczył, uchylenie aresztu nastąpi dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia.

- Jeżeli prokuratura złoży stosowny środek odwoławczy, a orzeczenie utrzyma się w drugiej instancji, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony - powiedział mec. Lewandowski.

Jak dodał, uprawomocnienie się decyzji będzie miało również konsekwencje dla europejskiego nakazu aresztowania. - Upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, jak i europejski nakaz aresztowania - wyjaśnił.

Z kolei kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak zapowiedział dziennikarzom po wyjściu z sali sądowej, że na środowe postanowienie SO zostanie złożone zażalenie. - Uważam, że temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać - powiedział prokurator.

Prokurator wnosił o nieuwzględnienie wniosku o wydanie listu żelaznego. Wskazywał na brak procesowego potwierdzenia, że Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Tyraspolu, oraz na jego dotychczasową postawę procesową, w tym ukrywanie się przed organami ścigania i ucieczkę z kraju w celu uniknięcia zatrzymania. W ocenie prokuratora okoliczności te nie dają rękojmi przestrzegania przez podejrzanego warunków listu żelaznego.

Rzeczniczka SO w Warszawie tłumaczyła, że sąd uznał, iż "lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach".

Sprawa Marcina Romanowskiego. Sąd zdecydował ws. listu żelaznego

Obrońca posła PiS, mec. Bartosz Lewandowski wskazał, że sąd wziął pod uwagę m.in. stopień zaawansowania śledztwa oraz upływ czasu. Przypomniał również, że Romanowski w październiku 2024 roku stawił się w prokuraturze, gdzie zmieniono mu zarzuty. - Wykazał, że nie utrudnił tego postępowania - ocenił mecenas.

Jednocześnie sąd nałożył na Romanowskiego określone obowiązki i zakazy. Wśród nich znalazł się zakaz wyjazdu z kraju oraz zakaz nakłaniania innych osób, w tym świadków, oskarżonych czy podejrzanych, do składania określonych wyjaśnień lub zeznań.

- Sąd umożliwił Marcinowi Romanowskiemu, zastrzegając, że to orzeczenie musi się najpierw uprawomocnić, stawienie się i pozostawanie w dyspozycji organów - przekazał Lewandowski.

List żelazny dla Romanowskiego. "Będzie mógł przyjechać do Polski"

Mecenas podkreślił również, że wydanie listu żelaznego ma umożliwić dalsze prowadzenie postępowania. - To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, gdy pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany - powiedział.

Na pytanie, kiedy jego klient może pojawić się w Polsce, Lewandowski odpowiedział, że zależy to przede wszystkim od decyzji prokuratury. - Wszystko zależy po pierwsze od tego, czy prokuratura będzie skarżyć to postanowienie i kiedy sąd apelacyjny będzie rozstrzygał ewentualny środek odwoławczy - zaznaczył.

Obrońca wyjaśnił, że po prawomocnym zakończeniu postępowania odwoławczego Romanowski będzie mógł przyjechać do Polski i stawić się w prokuraturze. Ma również poinformować śledczych o miejscu pobytu oraz adresie, pod którym będzie odbierał korespondencję.

Lewandowski zwrócił także uwagę, że list żelazny może zostać odwołany. - Istnieje procedura odwołania listu żelaznego. Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, traci możliwość skorzystania z tej instytucji. Jest to w pewien sposób zaufanie, którym wymiar sprawiedliwości obdarza taką osobę - podkreślił.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski z zarzutami

Były wiceminister, poseł PiS Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie odnoszącym się do nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości; wydano za nim list gończy a także, w grudniu 2024 r. Europejski Nakaz Aresztowania; tego samego dnia okazało się, że były wiceszef MS przebywa na Węgrzech, które udzieliły mu ochrony międzynarodowej.

Po zmianie władzy na Węgrzech w maju 2026 roku nie było jasne, gdzie znajduje się Romanowski. W sierpniu tego roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło natomiast jego pismo z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Jak wówczas informował sąd, z listu i z koperty wynikało, że przesyłkę nadano w Tyraspolu na terenie Naddniestrza - separatystycznego regionu Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje jako państwo nieuznawane, głównie dzięki wsparciu Rosji.