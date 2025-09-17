Sprawa listu Trumpa do Nawrockiego. Mamy nowe informacje z Pałacu
List od Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego dotarł już do Pałacu Prezydenckiego - potwierdziła Interia. - Absurdem tej sytuacji jest fakt, że media dowiedziały się o tym liście pierwsze - skomentował w rozmowie z Interią Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rzecznik MSZ Paweł Wroński zapewnia, że procedury zostały dochowane.
W środę rano radio RMF FM poinformowało, że Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego.
Informacja ta zaskoczyła stronę prezydencką. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, pytany o sprawę w RMF FM, powiedział, że listu Pałac Prezydencki nie otrzymał. - Sprawdzałem jeszcze dzisiaj o poranku. Jak zakładam, znajduje się on w tym momencie w ambasadzie Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. Czekamy aż kierownik (ambasady w Waszyngtonie, Bogdan) Klich prześle go do Kancelarii - przekazał.
List od Donalda Trumpa dotarł do Karola Nawrockiego
Wczesnym popołudniem Przydacz potwierdził Interii, że korespondencja od przywódcy Stanów Zjednoczonych dotarła do kancelarii prezydenta Nawrockiego.
- Absurdem tej sytuacji jest fakt, że media dowiedziały się o tym liście pierwsze, zanim zdążył on dotrzeć do adresata, czyli pana prezydenta Karola Nawrockiego - powiedział w rozmowie z Kamilą Baranowską. - To świadczy nawet nie o złośliwości, lecz o nieprofesjonalizmie MSZ i polskiej placówki w Waszyngtonie - ocenił.
Przydacz przekazał Interii też, że procedura powinna wyglądać tak, że jako pierwszy informację o liście powinien otrzymać prezydent. Następnie, jak usłyszeliśmy, skan listu powinien trafić najpierw do Kancelarii Prezydenta, a później pocztą dyplomatyczną zostać dostarczony w oryginale.
O treści listu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej nie chce rozmawiać. - To bardzo dobry list - powiedział krótko.
Sprawa listu Trumpa dla Nawrockiego. Rzecznik MSZ komentuje
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapewnił wcześniej, że list został przekazany został przekazany stronie prezydenckiej bez żadnej zwłoki i zgodnie z obowiązującym trybem. - Nie rozumiem prób ukręcenia tu na siłę jakiejś afery - dodał.
Wroński zaznaczył, że MSZ zna treść listu, ale "nie informuje o jego treści i w żaden sposób nie wykorzystuje politycznie tej sytuacji". Dodał, że o jego treści może informować tylko strona prezydencka.
Adam Bielan chce "przykładnego ukarania"
Wcześniej oburzenie wyciekiem do mediów informacji o liście wyraził Adam Bielan. Zdaniem europosła PiS osoba odpowiedzialna za to, że doniesienia o korespondencji od prezydenta USA dotarły do mediów, powinna zostać "przykładnie ukarana".
- Jeśli prezydent Trump wysyła list do prezydenta Nawrockiego, to pierwszy o tym fakcie powinien dowiedzieć się prezydent Nawrocki, a nie media - podkreślał polityk na antenie radia ZET.