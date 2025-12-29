W skrócie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zaskarżyła decyzję prokuratury dotyczącą odmowy przyjęcia jej zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie lekarki Gizeli Jagielskiej.

Wcześniej europoseł Grzegorz Braun próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania lekarki, co doprowadziło do uchylenia mu immunitetu.

Działaczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Cz. usłyszała zarzuty dotyczące pozbawienia wolności i naruszenia nietykalności cielesnej lekarki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Igor Zgoliński poinformował, że I prezes SN Małgorzata Manowska w całości zaskarżyła do sądu decyzję prokuratury o odmowie przyjęcia jej zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie przerwania ciąży przez lekarkę Gizelę Jagielską.

- Stanowisko prokuratora, zdaniem organu wnoszącego środek odwoławczy, jest niezasadne - dodał rzecznik prasowy.

Chodzi o wszczęte na początku roku postępowanie w sprawie ginekolog ze szpitala w Oleśnicy, które prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Zostało ono podjęte po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu tym doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

I Prezes SN Małgorzata Manowska w całości zaskarżyła decyzję prokuratury

10 grudnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prok. Karolina Stocka-Mycek, poinformowała o umorzeniu tego śledztwa. Według prokuratury przerwanie ciąży przez lekarkę 29 października 2024 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

Zażalenie na tę decyzję skierowała w połowie grudnia I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Miała w nim wskazać m.in., że jako I Prezes SN jest upoważniona do reprezentowania tego organu.

Oleśnicka prokuratura odmówiła jednak przyjęcia zażalenia Manowskiej argumentując wówczas, że zażalenie to zostało wniesione przez "osobę nieuprawnioną".

Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury okręgowej wskazała wtedy, że zawiadomienie skierowane przez instytucję państwową (w tym wypadku Sąd Najwyższy) "winno wiązać się z jej działalnością bądź dotyczyć przestępstwa ujawnionego w związku z wykonywaniem jej zadań".

Oleśnica. Grzegorz Braun próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" Gizeli Jagielskiej

Przypomnijmy, że w związku z informacjami w sprawie przerwania ciąży przez lekarkę Gizelę Jagielską, europoseł Grzegorz Braun próbował 16 kwietnia dokonać w szpitalu w Oleśnicy "zatrzymania obywatelskiego" pracującej tam ginekolożki.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. W poniedziałek prok. Stocka-Mycek poinformowała, że prokuratura otrzymała z Parlamentu Europejskiego dokumenty dotyczące uchylenia Braunowi immunitetu, a jego przesłuchanie odbędzie się w styczniu. Dodała, że nie wyznaczono jeszcze konkretnej daty.

Zarzuty dla europosła mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej, znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Szpital w Oleśnicy. Zarzuty w sprawie usłyszała działaczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Cz.

Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej, która przeprowadziła "indukcję asystolii płodu" (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu).

Polityk mówił, że dokonywał "obywatelskiego zatrzymania". Lekarka, relacjonując PAP, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej.

Śledczy zarzucają jej również, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

NFZ obniża wyceny popularnych świadczeń. Do szpitali trafi mniej pieniędzy Polsat News