W skrócie Sąd Rejonowy w Elblągu skazał Łukasza W. na karę trzech lat więzienia, a Stefana N. na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności ws. m.in. kradzieży auta należącego do rodziny premiera.

Jak ustalono, mężczyźni wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży Lexusa we wrześniu 2025 roku w Sopocie.

Wyrok w sprawie jest nieprawomocny, stronom przysługuje prawo do apelacji.

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Łukasz W. i Stefan N. zostali uznani winnymi kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.

Wobec Łukasz W. sąd wydał wyrok skazujący w kilku różnych sprawach - uznając, że dopuścił się on przestępstwa w krótkim odstępie czasu - i orzekł karę łączną trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei wobec Stefana N. sąd wydał wyrok roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary obu mężczyznom zaliczono okres pobytu w areszcie.

Ponadto Łukasz W. ma zapłacić 15 tys. zł grzywny oraz 5 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz jednej z poszkodowanych. Z kolei Stefan N. został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 10 tys. zł.

Wyrok w sprawie kradzieży Lexusa. Należał do rodziny premiera

Sąd uzasadnił, że sprawstwo obu oskarżonych zostało szczegółowo wykazane materiałem dowodowym. W sprawie kradzieży Lexusa należącego do rodziny premiera, śledztwo wykazało, że Stefan N. wcześniej spotkał się z Łukaszem W. i razem udali się do Sopotu w miejsce, gdzie straż pełniła Służba Ochrony Państwa. Jak ustalono, oskarżeni działali w różnym stopniu, lecz dokonali kradzieży auta wspólnie.

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo do apelacji pod warunkiem zachowania terminu na złożenie wniosku.

Kradzież samochodu rodziny Tuska w Sopocie

Do kradzieży auta, należącego do rodziny Donalda Tuska, doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie w okolicy domu premiera. Kilka godzin od zgłoszenia udało się odnaleźć skradzionego Lexusa na jednym z parkingów w Gdańsku.

W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, 40-letniego Łukasza W. oraz 43-letniego Stefana N. Pod koniec września b.r. poinformowano o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko nim.

Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem Lexusa, należącego do rodziny premiera.

Jak informowała prokuratura, Łukasz W. został też oskarżony o popełnienie dwóch kolejnych przestępstw, polegających na kradzieży z włamaniem samochodów w Elblągu i Sopocie oraz o popełnienie trzech przestępstw, polegających na użyciu jako autentycznych podrobionych tablic rejestracyjnych poprzez umieszczenie ich na uprzednio skradzionych samochodach.



