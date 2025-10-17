Sprawa Karoliny Wróbel. Policja wraca nad staw
Policja wznowi w sobotę poszukiwania Karoliny Wróbel, zaginionej w styczniu mieszkanki Czechowic-Dziedzic. Kobieta prawdopodobnie nie żyje, a w sprawie zatrzymano Patryka B. Funkcjonariusze ponownie sprawdzą staw Błaskowiec, z którego niedawno spuszczono wodę. Dzięki temu będą mogli dokładnie przeszukać jego dno. Według jednej z wersji przedstawionych przez podejrzanego, to właśnie tam miało zostać ukryte ciało 24-latki.
W skrócie
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podali w komunikacie, że w sobotę (18 października) wznowią poszukiwania Karoliny Wróbel.
Funkcjonariusze powrócą nad staw Błaskowiec w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie 24-latka miała zaginąć 3 stycznia tego roku.
"Tym razem akcja poszukiwawcza będzie miała zupełnie inny charakter niż dotychczasowe. W związku z prowadzonymi pracami hydrotechnicznymi i spuszczeniem wody ze zbiornika, służby będą mogły dokładnie przeszukać dno stawu" - czytamy w komunikacie.
Zaginięcie Karoliny Wróbel. Policja wznawia działania
Jak przekazała bielska policja, akcja potrwa cztery dni, od soboty do wtorku. Na miejscu pracować będą siły policyjne i ratownicze: funkcjonariusze z bielskiego garnizonu oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji z Bielska-Białej i Katowic, a także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochotniczych z regionu.
W działaniach wezmą udział również wyspecjalizowane jednostki szczebla krajowego: funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji z psami szkolonymi do odnajdywania zwłok. Na czas akcji teren wokół stawu zostanie zamknięty dla osób postronnych.
Od początku roku policjanci wielokrotnie wznawiali i intensyfikowali poszukiwania zaginionej mieszkanki Czechowic-Dziedzic. Mimo szeroko zakrojonych działań dotychczas nie udało się odnaleźć żadnych śladów kobiety.
Staw Błaskowiec. Niespójne zeznania podejrzanego
Wątek stawu Błaskowiec pojawia się w tej sprawie nie po raz pierwszy. Wcześniej wspomniał o nim w swoich zeznaniach podejrzany o zabójstwo 24-latki - Patryk B.
Mężczyzna po zatrzymaniu w styczniu miał przyznać, że udusił Karolinę Wróbel, a jej ciało wrzucił do właśnie do tego stawu, który znajduje się nieopodal osiedla, gdzie mieszkali.
Wkrótce potem odwołał swoje słowa. Od tamtej pory konsekwentnie zaprzecza, by doszło do zabójstwa.
Problem w tym, że nawet po odrzuceniu tej wersji, mężczyzna nie utrzymuje stałej narracji. "Fakt" ustalił, że 29-latek miał mówić podczas jednego z przesłuchań, że podczas spaceru nad stawem Kopalniak, Wróbel rzuciła się do wody i popełniła samobójstwo. Nie chciał jej ratować, bo bał się, że będzie podejrzewany o to, że przyczynił się do jej śmierci.
W innym przypadku przekonywał śledczych, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Nieopodal osiedla doszło do szarpaniny między nim a Karoliną Wróbel - kobieta upadła i uderzyła głową o chodnik. Nie wykazywała oznak życia, więc wrzucił jej ciało do stawu.
Co stało się z Karoliną Wróbel?
Do zaginięcia Karoliny Wróbel doszło 3 stycznia. Tuż przed tym jak zniknęła, kobieta miała wyjść do sklepu po bułki. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt był jej współlokator - Patryk B., który wyszedł z domu tuż po niej.
Mężczyzna miał podobno być zakochany w 24-latce, jednak ta nie była zainteresowana nawiązaniem z nim relacji romantycznej. Podejrzany został zatrzymany sześć dni po jej zaginięciu.
- To, że nie znaleziono ciała, nie wyklucza, by nie można było przedstawić podejrzanemu zarzutu zabójstwa. Prokuratura dysponuje innymi dowodami - powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Aleksander Duda.