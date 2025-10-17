Sprawa Karoliny Wróbel. Nowy ruch służb, wznowią poszukiwania

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Policja wznowi poszukiwania Karoliny Wróbel, zaginionej w styczniu mieszkanki Czechowic-Dziedzic. Kobieta prawdopodobnie nie żyje, a w sprawie zatrzymano Patryka B. Funkcjonariusze ponownie sprawdzą staw Błaskowiec, z którego spuszczono wodę. Według jednej z wersji przedstawionych przez podejrzanego to właśnie tam może znajdować się ciało 24-latki.

Sprawa zaginięcia Karoliny Wróbel. Policja wznawia poszukiwania
Sprawa zaginięcia Karoliny Wróbel. Policja wznawia poszukiwaniaPolicjamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policja zapowiedziała wznowienie poszukiwania Karoliny Wróbel w stawie Błaskowiec po spuszczeniu z niego wody, co umożliwia dokładniejsze przeszukanie dna.
  • Do akcji zaangażowano funkcjonariuszy, ratowników oraz wyspecjalizowane jednostki z psami tropiącymi, a teren przeszukania pozostaje zamknięty dla osób postronnych.
  • Podejrzany Patryk B. przedstawił różne, sprzeczne wersje wydarzeń dotyczących zaginięcia Karoliny, jednak prokuratura dysponuje innymi dowodami w sprawie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podali w komunikacie, że w sobotę (18 października) wznowią poszukiwania Karoliny Wróbel.

Funkcjonariusze powrócą nad staw Błaskowiec w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie 24-latka miała zaginąć 3 stycznia tego roku.

Zobacz również:

Nowy ruch prokuratury ws. zaginięcia Karoliny Wróbel
Śląskie

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Nowy ruch prokuratury ws. Patryka B. Chodzi o areszt

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    "Tym razem akcja poszukiwawcza będzie miała zupełnie inny charakter niż dotychczasowe. W związku z prowadzonymi pracami hydrotechnicznymi i spuszczeniem wody ze zbiornika służby będą mogły dokładnie przeszukać dno stawu" - czytamy w komunikacie.

    Zaginięcie Karoliny Wróbel. Policja wznawia działania

    Jak przekazała bielska policja, akcja potrwa cztery dni, od soboty do wtorku. Na miejscu pracować będą siły policyjne i ratownicze: funkcjonariusze z bielskiego garnizonu oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji z Bielska-Białej i Katowic, a także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochotniczych z regionu.

    W działaniach wezmą udział również wyspecjalizowane jednostki szczebla krajowego: funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji z psami szkolonymi do odnajdywania zwłok. Na czas akcji teren wokół stawu zostanie zamknięty dla osób postronnych.

    Zobacz również:

    Trwają poszukiwania 24-letniej Karoliny Wróbel. Zatrzymano młodego mężczyznę
    Polska

    Karolina Wróbel poszukiwana od ponad tygodnia. Zatrzymano mężczyznę

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Od początku roku policjanci wielokrotnie wznawiali i intensyfikowali poszukiwania zaginionej mieszkanki Czechowic-Dziedzic. Mimo szeroko zakrojonych działań dotychczas nie udało się odnaleźć żadnych śladów kobiety.

      Staw Błaskowiec. Niespójne zeznania podejrzanego

      Wątek stawu Błaskowiec pojawia się w tej sprawie nie po raz pierwszy. Wcześniej wspomniał o nim w swoich zeznaniach podejrzany o zabójstwo 24-latki - Patryk B.

      Mężczyzna po zatrzymaniu w styczniu miał przyznać, że udusił Karolinę Wróbel, a jej ciało wrzucił do właśnie do tego stawu, który znajduje się nieopodal osiedla, gdzie mieszkali.

      Wkrótce potem B. odwołał swoje słowa. Od tamtej pory konsekwentnie zaprzecza, by doszło do zabójstwa.

      Po odrzuceniu tej wersji mężczyzna nie utrzymuje stałej narracji. "Fakt" ustalił, że 29-latek miał mówić podczas jednego z przesłuchań, że podczas spaceru nad stawem Kopalniak Wróbel rzuciła się do wody. Nie chciał jej ratować, bo bał się, że będzie podejrzewany o to, że przyczynił się do jej śmierci.

      Zobacz również:

      Prokuratura bada sprawę zaginięcia Karoliny Wróbel
      Polska

      Zaginięcie Karoliny Wróbel. Podejrzany wciąż zmienia wersje wydarzeń

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz

        W innym przypadku przekonywał śledczych, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Nieopodal osiedla doszło do szarpaniny między nim a Karoliną Wróbel - kobieta upadła i uderzyła głową o chodnik. Nie wykazywała oznak życia, więc wrzucił jej ciało do stawu.

        Co stało się z Karoliną Wróbel?

        Do zaginięcia Karoliny Wróbel doszło 3 stycznia. Tuż przed tym, jak zniknęła, kobieta miała wyjść do sklepu po bułki. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był jej współlokator - Patryk B., który wyszedł z domu tuż po niej.

        Mężczyzna miał podobno być zakochany w 24-latce, jednak ta nie była zainteresowana nawiązaniem z nim relacji romantycznej. Podejrzany został zatrzymany sześć dni po jej zaginięciu.

        - To, że nie znaleziono ciała, nie wyklucza, by nie można było przedstawić podejrzanemu zarzutu zabójstwa. Prokuratura dysponuje innymi dowodami - powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Aleksander Duda.

        Zobacz również:

        Karolina Wróbel wciąż jest poszukiwana. Media o nowych informacjach ws. zatrzymanego
        Polska

        Zaginięcie Karoliny Wróbel. Nowe ustalenia mediów ws. zatrzymanego

        Joanna Mazur
        Joanna Mazur
        ''Wydarzenia'': Porozumienie lewicy z PSL w sprawie związków nieformalnych. Pokazano projektPolsat NewsPolsat News

        Najnowsze