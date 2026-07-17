W skrócie Donald Tusk ocenił, że Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad PiS, a obecne konflikty i wyścig polityków z Grzegorzem Braunem wpływają na sytuację w partii.

Donald Tusk wskazał, że głos na prawicy zaczynają przejmować osoby takie jak prezydent Nawrocki, Grzegorz Braun i Konfederacja.

Rzecznik PiS ogłosił zakaz przynależności członków partii do stowarzyszeń o charakterze politycznym, a były premier Mateusz Morawiecki nie zamierza ustępować przed tym ultimatum.

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- Ja znam Jarosława Kaczyńskiego długo, on nie wybacza tego typu zachowań jak Mateusza Morawieckiego. Więc niektóre spekulacje, że to jest ustawka, jakiś sprytny plan włóżcie między bajki. Biją się tam na śmierć i życie - powiedział Donald Tusk.

Jak stwierdził szef rządu, obecne zachowania polityków Prawa i Sprawiedliwości "wyglądają dość dziecinnie". - Jasne, że mam frajdę - przyznał, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy cieszą go konflikty w największej partii opozycyjnej. - Chyba nie jestem w tym sam, zauważyłem, że bardzo wielu ludzi to albo cieszy, albo śmieszy - mówił.

Donald Tusk o sytuacji w PiS. "Kaczyński traci kontrolę"

- Sprawa jest dużo poważniejsza i akurat to mówię bez satysfakcji. Jarosław Kaczyński traci z dnia na dzień kontrolę nad PiS. I to nie chodzi tylko o kontrolę tą partyjną, że przestali go słuchać (...). Chodzi o to, że ta partia zaczyna mówić Braunem, prawdziwym liderem PiS staje się Grzegorz Braun - wskazał szef rządu.

Jak stwierdził premier, jego ocena nie opiera się tylko na "skandalicznej wypowiedzi pana Czarnka". - Całe to nowe zachowanie PiS, bardzo wielu posłów, przedstawicieli PiS, (prowadzi) wyścig z Braunem o to, kto będzie bardziej antyukraiński, kto będzie bardziej przemocowy, mówiąc wprost, kto będzie bardziej brunatny - zauważył.

W ocenie Tuska to właśnie ten wyścig stoi za utratą kontroli przez Kaczyńskiego. - Już nie rządzi duszami po tamtej stronie, jego obóz się rozsypuje. Ale prawdziwym wyzwaniem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie bardzo do siebie podobni, bardzo groźni. To jest prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja - wskazał.

- To oni zastępują dzisiaj PiS i to jest największe wyzwanie dla mnie dzisiaj - podsumował.

Jarosław Kaczyński wypowiedział wojnę stowarzyszeniom

- Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń - przekazał w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Decyzja ta, dotycząca grup "o charakterze politycznym", obejmuje także stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego "Rozwój Plus" oraz stowarzyszenie Jacka Sasina "Po Pierwsze Polska", skupione dookoła frakcji Przemysława Czarnka.

Drugie z tych ugrupowań zostało już rozwiązane, ale wszystko wskazuje, że Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie zamierzają ustąpić przed ultimatum prezesa.

"W momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba" - napisał były premier na platformie X.





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