Jarosław Szymczyk a eksplozja w KGP

We wtorek 13 grudnia o godz. 7:50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji doszło do eksplozji. Według nieoficjalnych ustaleń to komendant Jarosław Szymczyk, najważniejszy policjant w Polsce, miał odpalić granatnik w budynku KGP. Tę informację jako pierwsi przekazali dziennikarze Radia ZET i Onetu.



Generał trafił do szpitala, który opuścił po dwóch dniach. Media informowały, że na pewien czas stracił słuch.



So sprawy eksplozji w budynku KGP odniósł się Jarosław Szymczyk. - Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która - jak powiedział - jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth. Zresztą zaprezentował mi jak ten głośnik działa - mówił gen. Szymczyk w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Szef KGP podkreślił, że strona Ukraińska deklarowała, że "prezent jest bezpieczny", a takie same podarunki otrzymywały delegacje z innych krajów. - Zapewniono nas, że to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom - podkreślił.