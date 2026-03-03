W skrócie Lekarze odpowiedzialni za śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny zostali prawomocnie skazani na kary bezwzględnego więzienia oraz kilkuletnie zakazy wykonywania zawodu.

Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił apelację prokuratury i orzekł surowszą karę wobec jednego z lekarzy pełniącego obowiązki ordynatora.

Śmierć Izabeli w 2021 roku wywołała protesty w Polsce i była związana ze zbyt długim oczekiwaniem na zakończenie ciąży po obumarciu płodu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzja zapadła we wtorek przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Tam rozpoznawana była apelacja od ubiegłorocznego wyroku sądu w Pszczynie.

Ten uznał wszystkich oskarżonych za winnych narażenia pacjentki na niebezpieczeństwo utraty życia, a jednego również nieumyślnego spowodowania jej śmierci.

Przypomnijmy, ciężarna kobieta zmarła w 2021 roku z powodu wstrząsu septycznego.

Śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Trzech lekarzy skazanych

Sąd okręgowy we wtorek częściowo zmienił wyrok sądu rejonowego - uwzględniając apelację prokuratury orzekł karę bezwzględnego więzienia wobec Krzysztofa P., który zastępował ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala (sąd rejonowy wymierzył mu karę w zawieszeniu). Jawna była jedynie sentencja orzeczenia, uzasadnienie sąd odczytał bez udziału dziennikarzy - proces toczył się z wyłączeniem jawności.

"Zaostrzenie kary dla lekarza pełniącego obowiązki ordynatora i orzeczenie w stosunku do niego kary jednego roku pozbawienia wolności bez zawieszenia odpowiada poczuciu sprawiedliwości. Lekarz ten odpowiadał nie tylko za udzielenie pomocy medycznej Pani Izabeli, ale i za organizację pracy na oddziale" - napisała w oświadczeniu przesłanym PAP pełnomocniczka bliskich zmarłej mec. Jolanta Budzowska.

Jak oceniła, orzeczone kary są surowe, ale zostały one wymierzone za "sprzeniewierzenie się elementarnym obowiązkom lekarskim i zasadom etyki" oraz "za brak starań o uratowanie życia młodej kobiety".

W imieniu męża, córki i matki zmarłej wyraziła satysfakcję, że sąd odwoławczy podzielił ocenę sądu rejonowego, a jednocześnie dostrzegł szczególną odpowiedzialność lekarza wykonującego obowiązki zastępcy ordynatora.

Śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Informacja wstrząsnęła Polską

Informacja o śmierci ciężarnej pacjentki w Pszczynie w 2021 roku wstrząsnęła Polską. Ludzie wychodzili na ulice z banerami i okrzykami: "Ani jednej więcej". Wskazywano, że pani Izabela jest ofiarą zaostrzonych przepisów aborcyjnych.

30-letnia Izabela zgłosiła się we wrześniu 2021 roku do Szpitala Powiatowego w Pszczynie w 22. tygodniu ciąży. Kobieta informowała, że odeszły jej wody.

Zdaniem rodziny zmarłej lekarze zbyt długo czekali na zakończenie ciąży, co doprowadziło do wstrząsu septycznego pacjentki. Wcześniej potwierdzono obumarcie płodu, u którego stwierdzono wady rozwojowe.

Hennig-Kloska w "Graffiti" o wniosku o swoje odwołanie: To test jedności rządowej Polsat News