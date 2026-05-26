W skrócie W domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku służby interweniowały po otrzymaniu fałszywego zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia.

Zgłoszenia te uznano za część serii fałszywych alarmów, które wcześniej dotyczyły również innych osób publicznych, a według nieoficjalnych informacji użyto przy tym tzw. routera cebula w celu ukrycia tożsamości zgłaszających.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia, które zostało zgłoszone przez aplikację 'Alarm 112', a po interwencji ustalono, że w mieszkaniu znajdowały się tylko zwierzęta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę wieczorem służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło bowiem zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu i zagrożenie życia przebywających wewnątrz osób.

Zawiadomienie okazało się być kolejnym z serii fałszywych alarmów. Wcześniej podobne zgłoszenia dotyczyły m.in. Tomasza Sakiewicza, Sławomira Cenckiewicza czy Jarosława Kaczyńskiego.

Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika, iż "służby podejrzewają, że fałszywe zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta zostały dla kamuflażu wysłane z wykorzystaniem tzw. routera cebula". Tzw. trasowanie cebulowe, jak czytamy, służy do anonimowego komunikowania się w sieci.

Fałszywe alarmy dotyczące domu rodzinnego prezydenta. Media: Możliwy sabotaż internetowy

Gazeta wyjaśnia, że hakerzy stosujący tę technikę posługują się zwykłymi routerami, które są odpowiednio skonfigurowane, aby nie ujawnić tożsamości. Skąd nazwa cebula? Wzięła się ona od tego, iż potrafi mieć mnóstwo warstw ukrywania adresu IP, przez co nie można ustalić, kto jest właścicielem urządzenia, ani skąd została wysłana wiadomość.

"Rzeczpospolita" podaje, że takie działania "mogą skończyć się podobnie jak w przypadku zgłoszeń dotyczących dziennikarzy Telewizji Republika - służby mogą być na tropie nie prawdziwego sprawcy, tylko osoby, pod której numer telefonu się podszyto".

Jak czytamy, nieprawdziwe zgłoszenia zakwalifikowano jako sabotaż internetowy. Z informacji gazety wynika, że pierwsze fałszywe zgłoszenia miały być wysłane z serwerów w krajach skandynawskich, natomiast kolejne z serwerów z Rosji.

Wątek rosyjski w fałszywych zgłoszeniach? "Nic nie jest przesądzone"

Zwrócono też uwagę, że fałszywe alarmy dotyczące mieszkania rodzinnego prezydenta nieco różniły się od poprzednich schematów zgłoszeń. W tym przypadku sprawcy nie tylko znali dokładny adres, ale i wiedzieli, że mieszkanie jest wyłączone z ochrony SOP.

Kolejnym aspektem, jaki opisuje "Rzeczpospolita", jest to, że działania sprawców "wyglądały tak, jakby na bieżąco kontrolowali akcję służb i reagowali na ich działania".

Ze względu na podejrzenie, że sprawcy mogli mieć dostęp do komunikacji między służbami, bądź że ktoś z inicjatorów akcji przebywał w pobliżu i obserwował - jak donosi gazeta - policja zabezpieczyła lokalny monitoring.

Źródło w KPRM, pytane o to, czy badany jest w tej sprawie wątek rosyjski, przekazało, że "na razie polskie służby nie potwierdzają, że mamy do czynienia z tym samym sprawcą (co w przypadku zawiadomień np. ws. dziennikarzy Telewizji Republika - red.) i tropem rosyjskim". Jak dodaje, "sprawa jest jednak dynamiczna i nic nie jest przesądzone".

Interwencja służb w mieszkaniu rodzinnym prezydenta

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała, iż wszczęto śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego.

W komunikacie nadmieniono, że z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że fałszywych zgłoszeń dokonano za pośrednictwem aplikacji "Alarm 112".

"Dyspozytor numeru 112 z WCPR Radom, wobec niemożności skontaktowania się ze zgłaszającym, zadysponował przyjazd odpowiednich służb: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, celem uchylenia zagrożenia" - wyjaśnia prokuratura.

Po siłowym otwarciu drzwi ustalono, że zgłoszenie było fikcyjne, a w mieszkaniu znajdowały się jedynie zwierzęta. Jak podkreślono przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu.





Agnieszka Łętocha o przelanej czarze goryczy. "Kompleks boga" INTERIA.PL