W skrócie Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi, jednak nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Wojciech Król jest podejrzewany o przyjęcie ponad 1,4 mln zł łapówki w zamian za pomoc przy uzyskaniu 27 mln zł unijnej dotacji na projekt w Chorzowie oraz mniejsze korzyści za załatwianie pracy i zamówień.

Sam poseł zakwestionował kompetencje Prokuratury Europejskiej w tej sprawie i zwrócił się o ich sprawdzenie do prokuratora generalnego.

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Marszałek Sejmu poddał pod głosowanie łącznie trzy wnioski - dwa z nich dotyczyły zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za różne czyny wymienione przez Prokuraturę Europejską, trzeci natomiast zgody na aresztowanie.

Sejm uchylił immunitet Wojciecha Króla. Są wyniki głosowania

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu Wojciecha Króla opowiedziało się 436 posłów, przeciw było dwóch, a od głosu wstrzymało się trzech. Aby przegłosować wniosek potrzebna była większość bezwzględna, która wynosiła 231 głosów.

W przypadku drugiego głosowania w sprawie immunitetu "za" zagłosowało 437 polityków, przeciw dwóch, a wstrzymało się ponownie trzech. Sejm nie przyjął natomiast wniosku o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Wojciecha Króla - przeciwko było 251 posłów, za 181, wstrzymało się pięciu obecnych na sali.

Ostatnie głosowanie, odrzucone głosami polityków koalicji rządzącej, było przerywane głośnymi okrzykami posłów opozycji. Sprawa ta budziła emocje także wcześniej, kiedy z sejmowej mównicy wspominali o niej Janusz Kowalski i Paweł Jabłoński.

Sejmowa komisja zdecydowała ws. Wojciecha Króla. Zawirowania przed głosowaniem

W środę sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. "Za" opowiedziało się 15 członków komisji, przeciw był jeden poseł, a jeden wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie komisja nie przychyliła się do wniosku o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Siedmioro posłów było "za", dziewięciu "przeciw", a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty prokurator generalna Prokuratury Europejskiej Laura Kovesi wnioskowała o jej odroczenie.

Kovesi zapowiedziała, że zamierza złożyć nowy wniosek dotyczący posła KO, obejmujący kolejne zarzuty. Komisja nie zgodziła się jednak na zmianę harmonogramu.

Sprawa Wojciecha Króla. Zarzuty dotyczą milionowej łapówki

Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad 1,4 mln zł łapówki w zamian za pomoc w uzyskaniu 27 mln zł unijnej dotacji na projekt "Stara Huta" w Chorzowie.

Śledczy zarzucają mu także przyjęcie 27 tys. zł za pomoc w załatwieniu pracy w Tramwajach Śląskich i katowickim oddziale GDDKiA oraz ułatwianie zdobywania zamówień w jednej ze spółek samorządowych.

Sam Król podważa kompetencje unijnych śledczych do prowadzenia tej sprawy. O ich zbadanie zwrócił się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka.





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