Wpis Adama Bodnara dotyczy czynów, które Grzegorz Braun popełnił, gdy sprawował już mandat posła do Parlamentu Europejskiego .

Co ciekawe, minister sprawiedliwości poinformował, że w jednej sprawie wniosek o uchylenie immunitetu będzie dotyczył polskiego posła, który miał współdziałać z Braunem .

Zaznaczył, że w sprawie ostatniego zdarzenia do odpowiedzialności może zostać pociągnięty jeszcze jeden polityk .

"W ostatnim zdarzeniu z p. Braunem współdziałał poseł na Sejm Roman Henryk Fritz . W związku tym jego dotyczyć będzie drugi wniosek o uchylenie immunitetu, który jutro skierowany zostanie do Marszałka Sejmu RP" - poinformował Bodnar.

" Ekscesy posła Grzegorza Brauna są obrazem ostentacyjnego lekceważenia norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Zachowania te nie pozostaną bezkarne. Jutrzejszy wniosek to będzie już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu G. Braunowi. W sumie grozi mu odpowiedzialność karna za 17 przestępstw " - podsumował szef resortu sprawiedliwości.

Minister w środowej rozmowie w TVN24 powiadomił, ż e do końca miesiąca do sądu trafi akt oskarżenia dotyczący europosła Grzegorza Brauna ws. gaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r.

Kolejny zarzut dotyczy zdarzeń z 27 stycznia 2023 roku (...), kiedy Braun uszkodził choinkę bożonarodzeniową należącą do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Czynności procesowe dotyczyły też głośnych zdarzeń z 12 grudnia 2023 roku (...), kiedy to na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Braun dokonał publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej. Chodzi o słowa: "tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być", które padły z ust europosła oraz "złośliwe" przeszkodzenie w zapaleniu świec w świeczniku Chanukija i "publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej", polegające na zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec.