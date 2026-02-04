Sprawa funkcjonariusza SOP. Jest zawiadomienie do prokuratury

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

"Służba Ochrony Państwa nie była w posiadaniu materiałów dziennikarskich zawierających groźby funkcjonariusza SOP wobec jednego z dziennikarzy" - przekazała SOP w oficjalnym oświadczeniu. W związku z tymi informacjami SOP złożyła w środę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Rękaw munduru z naszywką logo Służby Ochrony Transportu w kolorze niebieskim, z wyraźnie widocznym napisem oraz fragmentem ozdobnego sznura służbowego.
Ruch Służby Ochrony Państwa wobec funkcjonariusza. W tle doniesienia Telewizji RepublikaZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Służba Ochrony Państwa poinformowała, że nie posiadała materiałów dziennikarskich dotyczących rzekomych gróźb jej funkcjonariusza wobec dziennikarza.
  • SOP zawiesiła funkcjonariusza i wszczęła postępowanie dyscyplinarne z powodu możliwego ujawnienia danych wrażliwych. Wątek ten nie ma jednak związku z materiałami ujawnionymi przez Telewizję Republika
  • W związku z materiałami ujawnionymi przez stację telewizyjną SOP złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazała Służba Ochrony Państwa, w związku z informacjami dotyczącymi funkcjonariusza, Komendant SOP płk Tomasz Jackowicz wszczął w poniedziałek postępowanie dyscyplinarne i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych.

"Podstawą tych decyzji było naruszenie zasad etyki poprzez możliwe ujawnienie danych wrażliwych funkcjonariuszy oraz osób ochranianych" - wyjaśniła SOP w komunikacie, zaznaczając, że wówczas "nie była w posiadaniu materiałów dziennikarskich zawierających groźby funkcjonariusza SOP wobec jednego z dziennikarzy".

Funkcjonariusz SOP miał planować zabójstwo dziennikarza. Jest zawiadomienie do prokuratury

Mowa o pracowniku Telewizji Republika. Stacja twierdzi, że dysponuje nagraniem rozmowy, z której wynika, że jeden z funkcjonariuszy SOP miał planować zabójstwo dziennikarza.

"W związku z tymi informacjami SOP złożyła w środę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa" - czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie SOP zaznacza, że wcześniejsze zawieszenie funkcjonariusza "nie ma związku z materiałami, wyemitowanymi wczoraj (wtorek) w jednej ze stacji telewizyjnych, ponieważ - tak jak wspomniano na wstępie - nie były one znane".

Nagranie, na które powołuje się Telewizja Republika, ma pochodzić z początku 2024 roku. Rzekomo zarejestrowane na nim brutalne plany funkcjonariusza SOP wobec dziennikarza stacji miały być odpowiedzią na opublikowany przez stację nieprzychylny artykuł na jego temat.

Zobacz również:

Atak w Ustce. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla funkcjonariusza SOP
Polska

Atak w Ustce. Sąd zdecydował w sprawie funkcjonariusza SOP

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Funkcjonariusz SOP zawieszony. Już wcześniej został odsunięty od obowiązków

    Służba Ochrony Państwa dodała jednocześnie, że wobec funkcjonariusza SOP, który występuje w materiałach "jednej z telewizji" - jak określono stację w komunikacie - były prowadzone znacznie wcześniej czynności służbowe.

    "Oficer został odsunięty od obowiązków 26 października 2025 roku - po powzięciu informacji przez SOP o złożeniu na funkcjonariusza doniesienia na policję przez byłą partnerkę. W tej sprawie podjęto czynności wyjaśniające" - przekazał SOP.

    "Nowy Komendant SOP płk Tomasz Jackowicz konsekwentnie realizuje zadania związane z przywróceniem porządku i najwyższych standardów w formacji - po wieloaspektowej kontroli, przeprowadzonej przez MSWiA w zakresie polityki kadrowej i finansowej" - podsumowała SOP.

    Zobacz również:

    Atak funkcjonariusza SOP na rodzinę. Są zarzuty, nowe informacje (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Atak funkcjonariusza SOP. Nowe informacje po przesłuchaniu, są zarzuty

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Gość Wydarzeń". Polsce zabraknie prądu? Minister odpowiadaPolsat News

    Najnowsze