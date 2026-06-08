W skrócie Sędzia Tomasz Grochowicz został wyznaczony do prowadzenia sprawy dotyczącej Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Zmiana sędziego nastąpiła po wyłączeniu sędzi Joanny Grabowskiej ze względu na posiadane przez nią akcje TV Republika.

Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i obecnie przebywa w USA.

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Sędzia Grochowicz został wylosowany po tym, gdy na wniosek Prokuratury Krajowej w ubiegły wtorek została wyłączona ze sprawy sędzia Joanna Grabowska.

W lutym tego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

27 maja Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.

W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego SO poinformowała, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości został sędzia Grochowicz.

Ziobro i Romanowski stracą ochronę na Węgrzech? MSW wydało komunikat

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier poinformowało w niedzielę, że trwa weryfikowanie statusów uchodźcy nadanych obywatelom UE z przyczyn politycznych - wynika z oświadczenia resortu. Osoby, którym status ten przyznano, zostały wezwanie do stawienia się osobiście przed węgierskim urzędem.

Ministerstwo poinformowało, że proces weryfikacji rozpoczął się w maju. Zgodnie z komunikatem węgierski urząd ds. azylu dokonuje obecnie ponownej oceny statusów uchodźcy nadanych obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych.

"Osoby, które stawią się w urzędzie, będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów uzasadniających utrzymanie statusu uchodźcy. W przypadku ich nieobecności organy podejmą decyzje w oparciu o dostępną dokumentację i informacje" - napisano w oświadczeniu.

Ministerstwo dodało, że wszystkie decyzje będą przekazywane bezpośrednio osobom, których postępowanie dotyczy. Jeśli miejsce pobytu osoby jest nieznane, powiadomienia mogą zostać opublikowane w oficjalnych komunikatach publicznych zgodnie z prawem węgierskim - zaznaczono.

W dokumencie nie podano nazwisk ani przykładów konkretnych osób.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa w USA

Ziobro 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja bieżącego roku informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów".

Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Polityk odpiera jednak wszelkie zarzuty, jakie kierowane są pod jego adresem. Niejednokrotnie mówił też, że na powrót do Polski zdecyduje się dopiero, gdy - jego zdaniem - będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces w kraju.





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