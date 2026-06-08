Sprawa ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Wyznaczono nowego sędziego
Do rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wylosowany został sędzia Tomasz Grochowicz - poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie. Tymczasem Węgry przekazały, że trwa weryfikowanie statusów uchodźcy nadanych obywatelom UE z przyczyn politycznych. Osoby z takim statusem mają stawić się osobiście przed urzędem.
W skrócie
- Sędzia Tomasz Grochowicz został wyznaczony do prowadzenia sprawy dotyczącej Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.
- Zmiana sędziego nastąpiła po wyłączeniu sędzi Joanny Grabowskiej ze względu na posiadane przez nią akcje TV Republika.
- Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i obecnie przebywa w USA.
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Sędzia Grochowicz został wylosowany po tym, gdy na wniosek Prokuratury Krajowej w ubiegły wtorek została wyłączona ze sprawy sędzia Joanna Grabowska.
W lutym tego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.
27 maja Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.
W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego SO poinformowała, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości został sędzia Grochowicz.
Ziobro i Romanowski stracą ochronę na Węgrzech? MSW wydało komunikat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier poinformowało w niedzielę, że trwa weryfikowanie statusów uchodźcy nadanych obywatelom UE z przyczyn politycznych - wynika z oświadczenia resortu. Osoby, którym status ten przyznano, zostały wezwanie do stawienia się osobiście przed węgierskim urzędem.
Ministerstwo poinformowało, że proces weryfikacji rozpoczął się w maju. Zgodnie z komunikatem węgierski urząd ds. azylu dokonuje obecnie ponownej oceny statusów uchodźcy nadanych obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych.
"Osoby, które stawią się w urzędzie, będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów uzasadniających utrzymanie statusu uchodźcy. W przypadku ich nieobecności organy podejmą decyzje w oparciu o dostępną dokumentację i informacje" - napisano w oświadczeniu.
Ministerstwo dodało, że wszystkie decyzje będą przekazywane bezpośrednio osobom, których postępowanie dotyczy. Jeśli miejsce pobytu osoby jest nieznane, powiadomienia mogą zostać opublikowane w oficjalnych komunikatach publicznych zgodnie z prawem węgierskim - zaznaczono.
W dokumencie nie podano nazwisk ani przykładów konkretnych osób.
Afera Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa w USA
Ziobro 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.
Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja bieżącego roku informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów".
Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Polityk odpiera jednak wszelkie zarzuty, jakie kierowane są pod jego adresem. Niejednokrotnie mówił też, że na powrót do Polski zdecyduje się dopiero, gdy - jego zdaniem - będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces w kraju.