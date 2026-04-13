Sprawa ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Nowy ruch prokuratury

Prokurator wystąpił w piątek do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry - przekazała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. Jak zaznaczono w komunikacie, do teraz wniosek ten nie został rozpoznany. Polityk PiS od dłuższego czasu przebywa za granicą. Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową.