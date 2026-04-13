Sprawa ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Nowy ruch prokuratury

Dagmara Pakuła

Prokurator wystąpił w piątek do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry - przekazała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. Jak zaznaczono w komunikacie, do teraz wniosek ten nie został rozpoznany. Polityk PiS od dłuższego czasu przebywa za granicą. Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową.

Adam Chelstowski Agencja FORUM

Wobec powyższego prokurator skierował dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo o wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania powyższego wniosku o wydanie ENA.

W piśmie wskazano, że z uwagi na prawdopodobne cofnięcie udzielonego podejrzanemu azylu politycznego zachodzi prawdopodobieństwo opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę terytorium Węgier i ukrycia się w innym państwie.

Brak wydania ENA uniemożliwia jego zatrzymanie na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie umożliwia podejrzanemu swobodne przemieszczanie się między państwami UE.

Wkrótce więcej informacji.

