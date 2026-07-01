W skrócie Sędzia Dariusz Drajewicz został wyłączony z rozpoznawania zażalenia w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, wcześniej wykluczono też sędzię Annę Nowakowską.

Prokuratura Krajowa wystąpiła o wyłączenie sędziego Drajewicza ze względu na wątpliwości dotyczące jego bezstronności związane z przebiegiem kariery zawodowej i powiązaniami z KRS za czasów rządów PiS.

Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA i objęty jest postępowaniami dotyczącymi zarówno tymczasowego aresztu, jak i ENA.

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Wniosek o wyłączenie sędziego Drajewicza od rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry - dotyczy postanowienia sądu o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie ENA wobec b. szefa MS - został skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez Prokuraturę Krajową na początku czerwca br. Rzecznik tej prokuratury, prok. Przemysław Nowak poinformował wówczas, że prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o wyłączenie Drajewicza "z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego".

W środę rzeczniczka prasowa warszawskiego sądu apelacyjnego ds. karnych, sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak poinformowała, że we wtorek sąd uwzględnił wniosek PK i wyłączył sędziego Drajewicza od rozpoznania zażalenia w sprawie związanej z ENA dla Ziobry.

Ponieważ prawomocnie nie zostało zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, obrona byłego szefa MS wnioskowała o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie, ale w marcu Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił tego wniosku. Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont złożył w terminie zażalenie na to postanowienie, zawierało ono jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg.

Sprawa ENA dla Ziobry. Kolejny sędzia wyłączony

Właściwy do rozpoznania zażalenia jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, gdzie sprawą miała się zająć sędzia Anna Nowakowska, która została wyłoniona w losowaniu. Prokuratura Krajowa 19 maja skierowała jednak do sądu wniosek o wyłączenie sędzi Nowakowskiej. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd 28 maja.

W wyniku losowania nowym referentem w sprawie został sędzia Dariusz Drajewicz. Prokuratura zawnioskowała jednak na początku czerwca o jego wyłączenie. Jak przekazał wtedy prok. Nowak, "kluczowym argumentem" za wyłączeniem Drajewicza był "przebieg kariery służbowej sędziego".

- Przed powołaniem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Dariusz Drajewicz orzekał w sądach wyższych instancji w ramach delegacji udzielanych decyzjami ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dotyczyło to delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Decyzje te były podejmowane w okresie, gdy Zbigniew Ziobro kierował resortem sprawiedliwości - doprecyzował rzecznik PK.

Dariusz Drajewicz był nominatem PiS do KRS

Ponadto - jak informował prok. Nowak - we wniosku o wyłączenie wskazano, że sędzia Drajewicz został powołany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie "w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach z 2017 r., której status był wielokrotnie kwestionowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

- Drajewicz był członkiem KRS, a w okresie od kwietnia 2018 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego - dodawał rzecznik PK, podkreślając, że "w ocenie prokuratora ma to istotne znaczenie dla oceny jego związku z kwestionowanymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości".

We wniosku przypomniano też, że "kandydatura Dariusza Drajewicza do KRS została zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a Zbigniew Ziobro (wówczas poseł tego klubu) osobiście głosował za listą kandydatów obejmującą jego nazwisko".

- W ocenie prokuratora powyższe okoliczności, rozpatrywane łącznie, mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego Dariusza Drajewicza w sprawie bezpośrednio dotyczącej Zbigniewa Ziobry - podkreślał prok. Nowak.

Podobne zastrzeżenia co do sędziego Drajewicza były podnoszone przez PK w skierowanym do warszawskiego SA wniosku o wyłączenie wyznaczonej wcześniej do rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry sędzi Nowakowskiej.

Prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę. Były minister przebywa w USA

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Joanna Grabowska, która na początku czerwca została na wniosek PK wyłączona od rozpoznania tej sprawy. W jej miejsce wylosowany został wówczas sędzia Tomasz Grochowicz.

Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, równolegle trwa także postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. W końcu kwietnia informowano, że warszawski sąd okręgowy na 8 września wyznaczył rozpoznanie zażalenia na decyzję z lutego br. o zastosowaniu aresztu wobec byłego szefa MS. Skład sędziowski został w tej sprawie rozszerzony do trzech sędziów zawodowych: Adama Chocholaka, Danuty Grunwald oraz Anny Szymachy-Zwolińskiej.

28 maja warszawski sąd okręgowy poinformował jednak, że termin rozprawy w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry został zmieniony na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się w środę rano, a dwa dodatkowe zaplanowano na 3 i 6 lipca.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podejrzany

Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Były minister sprawiedliwości na rożnych etapach śledztwa podkreślał, że jest niewinny.





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