Sprawa elektrowni Ostrołęka. Nowe informacje z prokuratury

W skrócie Funkcjonariusze CBA zatrzymali 25 osób w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności przy budowie bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku oszacowała szkodę majątkową wyrządzoną w wyniku niedopełnienia obowiązków przez zarządy i rady nadzorcze na ponad miliard złotych.

Wszystkim zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty nadużycia zaufania i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach, za co grozi im do 10 lat więzienia.

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W środę, 3 listopada, CBA na zlecenie prokuratury zatrzymało 25 osób w związku z podejrzeniem działania na szkodę spółek poprzez niedopełnienie obowiązków przez członków zarządów i rad nadzorczych. Według szacunków wyrządzona szkoda majątkowa wielkich rozmiarów przekracza miliard złotych.

- Śledztwo dotyczy (...) zaistniałego w okresie od 2018 roku do 2019 roku w Ostrołęce, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku (...) niedopełnienia obowiązków w związku z realizacją budowy energetycznego bloku węglowego elektrownia Ostrołęka C, w wyniku czego doszło do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - wskazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prok. Zbigniew Szpiczko.

Przedstawiciel prokuratury podkreślił, że śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w 2022 roku. W tym roku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła Najwyższa Izba Kontroli oraz Adam Szłapka. Przekazał także, że opinia powołanych biegłych pokrywa się zasadniczo z raportem NIK. W obu przypadkach szkodę oszacowano na ponad miliard złotych.

Jacek Dobrzyński o elektrowni Ostrołęka. "Śledztwo na niespotykaną skalę"

Następnie głos zabrał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Śledztwo potężne, na niespotykaną do tej pory skalę - ocenił.

- O godzinie 6, 4 listopada, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapukali do drzwi 25 osób. Zatrzymanych zostało 21 mężczyzn i cztery kobiety. Wcześniej ta operacja musiała być poprzedzona potężnym rozpoznaniem, potężną logistyką - powiedział. Akcję przeprowadzono jednocześnie w 30 lokalizacjach w 11 województwach.

Dobrzyński przekazał, że funkcjonariuszom udało się wykonać wszystkie założone cele i zabezpieczyć wszystkie założone dowody.

Prok. Szpiczko przekazał następnie informacje na temat zarzutów. Te dotyczyły "nadużycia zaufania przez członków zarządów i rad nadzorczych i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach". Usłyszały je wszystkie osoby zatrzymane. Żadna z nich nie przyznała się do winy.

Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

- Zaplanowano budowę, nie mając na to pieniędzy. Zaplanowano dużą inwestycję, nie zapewniając środków. Zaczęto budować (...), zaczęli stawiać pierwsze elementy, wydali na to duże pieniądze. Kolejne duże pieniądze wydali, aby to rozwalić - dodał Dobrzyński.

Elektrownia Ostrołęka. Inwestycji przyjrzał się NIK

Prace nad projektem nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka Energa zaczęły się w 2009 roku. We wrześniu 2012 roku spółka je wstrzymała, nie mogąc pozyskać finansowania z rynku. Powrót do projektu stał się jednym z postulatów podnoszonych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, otwiera się w nowym oknie.

Wznowienie prac umożliwił udział w projekcie Enei. Budowa ruszyła ponownie w 2018, w 2020 ponownie je jednak zawieszono.

Jeszcze w tym samym roku podjęto próbę ożywienia inwestycji z udziałem Orlenu, otwiera się w nowym oknie, od końca kwietnia 2020 roku większościowego właściciela Energi. Wkrótce potem z projektu wycofała się Enea. Ostatecznie w marcu 2021 r. ruszyła rozbiórka wybudowanych wcześniej elementów bloku węglowego elektrowni.

Niedługo później Najwyższa Izba Kontroli wzięła inwestycję pod lupę. Z raportu opublikowanego 18 sierpnia tego roku wynika, że rozliczenie jej było nielegalne i niegospodarne.



