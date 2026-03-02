Marcin J. został oskarżony o gwałt na młodej policjantce, do jakiego miało dojść podczas libacji alkoholowej na terenie Wydziału Prewencji Policji w Warszawie w nocy z 2 na 3 stycznia. Były dowódca od 5 stycznia przebywał w areszcie.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Piasecznie podjął decyzję o zmianie środka zapobiegawczego. Areszt został uchylony, zastosowano natomiast poręczenie majątkowe w wys. 30 tys. zł, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

"Na obecnym etapie postępowania przeprowadzono szereg czynności dowodowych, w tym w szczególności przesłuchano wszystkich kluczowych dla postępowania świadków" - przekazała prokuratura.

W ocenie referenta sprawy nie zachodzi już ryzyko, że podejrzany będzie nakłaniał osoby do składania fałszywych zeznań czy utrudniał postępowanie.

"Wystarczającym środkiem zapobiegawczym będzie zastosowanie w stosunku do Marcina J. środków wolnościowych" - przekazali śledczy.

Prokuratura poinformowała, że w sprawie przesłuchano 28 świadków, sześcioro z nich zeznawało dwukrotnie. Według prokuratury zgromadzone dowody świadczą, że przebieg wydarzeń na komendzie był inny, niż pierwotnie relacjonowano.

"Materiał dowodowy został przez prokuratora zweryfikowany i nie potwierdza takiego przebiegu i okoliczności zdarzenia objętego śledztwem, jak przedstawiały to niektóre media bezpośrednio po zdarzeniu" - przekazał prok. Antoni Skiba z Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Gwałt zgłosiła jego ofiara, 22-letnia policjantka, która o zajściu poinformowała dyżurnego Oddziału Prewencji Policji. Miało do niego dojść podczas libacji zorganizowanej na terenie komendy w nocy z 2 na 3 stycznia. Według policji niezwłocznie powiadomiono o zajściu Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuraturę.

"Po złożeniu przez pokrzywdzoną zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wskazany policjant został zatrzymany przez funkcjonariuszy BSWP i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratury" - informowała policja.

Marcin J. został zawieszony, wszczęto także postępowanie w sprawie zwolnienia go ze służby. "Od chwili zgłoszenia priorytetem w tej sprawie było dobro policjantki, która cały czas przebywa pod opieką psychologa" - informowała w styczniu policja.

