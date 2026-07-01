W skrócie Warszawski sąd okręgowy utrzymał wobec Zbigniewa Ziobry tymczasowy areszt, rozpatrując zażalenie obrońców na ten środek zapobiegawczy.

Decyzja sądu została podjęta po wielogodzinnym posiedzeniu, podczas którego nie uwzględniono wniosków obrony, a szczegóły dotyczące materiału dowodowego pozostają objęte tajemnicą śledztwa.

Ziobro jest podejrzany o wielokrotne przestępstwa związane z Funduszem Sprawiedliwości, a równolegle trwa postępowanie dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania.

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- Po bardzo długim posiedzeniu Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił o utrzymaniu w mocy stosowanego wobec Zbigniewa Ziobry środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - poinformowała na konferencji prasowej rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek.

- Sąd również postanowił o odroczeniu na siedem dni sporządzenia pisemnego uzasadnienia, natomiast podał najważniejsze powody swojej decyzji. Przede wszystkim sąd nie dopatrzył się istnienia przesłanek bezwzględnych, które przemawiałyby za uznaniem, że zastosowanie tego środka przez sąd rejonowy było niezasadne - dodała.

- Sąd podkreślił, że bardzo obszerne, szczegółowe i drobiazgowe zażalenia złożone przez trójkę obrońców odnosiły się w dużej mierze do oceny materiału dowodowego. Ponieważ to postępowanie na tym etapie objęte jest tajemnicą śledztwa, to o szczegółach dotyczących oceny materiału dowodowego może wypowiedzieć się wyłącznie prokurator jako gospodarz tego postępowania. My szczegółów nie będziemy podawać - powiedziała rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego.

Sąd utrzymał tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry

Według sędzi Ptaszek najpoważniejsze zarzuty stawiane Ziobrze zostały uprawdopodobnione w stopniu uzasadniającym zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Zaznaczyła jednocześnie, że na obecnym etapie sprawy sąd nie wypowiada się na temat winy byłego ministra sprawiedliwości.

- Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki i ukrywania się, w związku z czym podejrzany utrudnia postępowanie - zostały spełnione. Zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione - przekazała Anna Ptaszek.

Sąd okręgowy rozpatrywał zażalenia od godz. 9.30. Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.

Obrona Ziobry podczas środowego posiedzenia złożyła szereg wniosków, które dotyczyły m.in. wyłączenia sędziów z trzyosobowego składu orzekającego w sprawie. Wnioski o wyłączenie sędziów, rozpoznane równolegle w środę, nie zostały uwzględnione. Sąd nie uwzględnił też innych wniosków obrony, w tym np. o zawieszenie sprawy.

Po południu skład sędziowski rozpatrujący zażalenia na areszt przystąpił do wysłuchiwania merytorycznych stanowisk stron. Zakończył posiedzenie o godz. 18.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd rozpatrzył zażalenie

Cała sprawa jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa - po całodziennym, trzecim, posiedzeniu w tej sprawie - 5 lutego br. uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry.

Już wtedy b. szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja br. - już po przegranych przez Orbana wyborach - Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Nie tylko areszt. Ziobro może zostać objęty ENA

Tymczasem obrońcy Ziobry jeszcze na początku lutego, bezpośrednio po decyzji sądu rejonowego, zapowiedzieli jej zaskarżenie do wyższej instancji. Broniący Ziobry mec. Bartosz Lewandowski oceniał, że w świetle zgromadzonego materiału zarzuty prokuratury wobec Ziobry "nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione". Jeszcze w lutym zażalenia trafiły do sądu.

W związku z aresztem Ziobry toczy się jeszcze inna, równoległa batalia prawna. Po decyzji sądu rejonowego o areszcie za byłym ministrem wydano list gończy, następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sprawa ENA pozostaje w toku.





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