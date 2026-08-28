Sprawa aresztu dla Radosława Piesiewicza. Jest wniosek prokuratury

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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"Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Prokuratura zawnioskowała na trzy miesiące" - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, sprawa prezesa PKOl dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zondacrypto.

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Prezes PKOl Radosław PiesiewiczZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

Prokuratura zawnioskowała o trzymiesięczny areszt dla Radosława Piesiewicza i oczekuje na decyzję sądu. Jak przekazał na platformie X prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, sprawa toczy się z art. 230. par. 1. pkt 1. k.k. oraz art. 302. par. 1 k.k. w zw. z art. 21. par. 2. k.k. (płatna protekcja i działanie na szkodę wierzycieli Zondacrypto).

Radosław Piesiewicz przed prokuraturą. Szef PKOl sprawdzany w sprawie Zondacrypto

Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany w czwartek przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czynności wobec niego prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został doprowadzony do wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przedstawiono mu zarzuty w związku z udziałem w aferze upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Za płatną protekcję bierną grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia, natomiast działanie na szkodę wierzycieli może zostać ukarane trzema latami pozbawienia wolności.

Komentarz Piesiewicza po zatrzymaniu

Pytany w czwartek, przed wejściem do prokuratury, Piesiewicz przyznał dziennikarzom, że czuje się "bardzo dużą" ofiarą.

- Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny - skomentował, zapytany, czy Zondacrypto była właściwym sponsorem dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Afera Zondacrypto a Polski Komitet Olimpijski

Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z końcem kwietnia bieżącego roku podjęto decyzję, by wygasić i zdemontować neon sponsora z siedzimy komitetu w Warszawie. Wcześniej Piesiewicz poinformował, że stanie się tak, jeśli nie wpłynie kolejna transza środków.

Według wspólnych ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24, podanych na początku tego tygodnia, szef PKOl miał otrzymać od Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto, zegarek o wartości 40 tys. euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome "wstawiennictwo" w sprawie problemów spółki z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pytany o to przez Telewizję Republika Piesiewicz zapewnił, że za zegarek zapłacił sam, a Kral tylko pomagał przy zakupie.

Wkrótce więcej informacji.

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