- Wystąpienie Alexa było jego inicjatywą, to wielki akt odwagi. Jego głos jest ważny , pokazuje to też że dzieci nie są należycie wysłuchane - powiedziała podczas konferencji prasowej Rzecznik Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak ujawniła, że na jej biurku są akta sprawy dziecka wykorzystanego przez rówieśnika.

Urzędniczka poinformowała, że jej biuro wystąpiło do szkoły podstawowej z prośbą o przekazanie informacji czy i jak udzielono wsparcia Alexowi.

Wyznanie 14-letniego Alexa. "Każde dziecko jest najważniejsze"

- Wszelkie czynności będą podejmowane we współpracy z rodzicami i Alexem . Ta sprawa musi być wyjaśniona tak, aby dobro Alexa było zachowane - przekazała mediom RPD.

- Dla mnie każde dziecko jest najważniejsze, podchodzimy do sprawy indywidualne. Nie chcę ostracyzmu wobec tych dzieci - różne rzeczy się dzieją w okresie dojrzewania. Analizujemy pod kątem dobra każdego dziecka i rzetelnie. Mogło zabraknąć rzetelności i sprawiedliwości. Bo na tym zależy Alexowi: co się wydarzyło, kiedy i jak - powiedziała Monika Horna-Cieślak.

