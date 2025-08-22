W piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie sporządziła akt oskarżenia wobec czterech osób w związku z ujawnieniem tajemnicy państwowej.

Śledczy oskarżyli byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, że "w celu osiągnięcia korzyści osobistej" i partyjnej podał do publicznej wiadomości część dokumentów dotyczących planów obrony Polski na wypadek ewentualnego ataku Rosji.

Akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka. Grozi mu 10 lat więzienia

- (Mariusz Błaszczak - red.) Spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczpospolitej Polskiej - tłumaczyła prok. Alicja Szelągowska, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Działanie byłego szefa MON - zdaniem prokuratury - miało doprowadzić do "ośmieszenia Polski na arenie międzynarodowej i ujawnienia ewentualnym przeciwnikom planów strategicznych".

W przypadku Błaszczaka górna granica kary wynosi 10 lat więzienia - przekazała przedstawiciela prokuratury.

Akt oskarżenia sformułowano również wobec szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. - Wykorzystane zostały te fragmenty odtajnione w serialu "Reset", pan Cenckiewicz był ich głównym autorem i beneficjentem - tłumaczyła prok. Szelągowska.

Plan obrony "Warta". Wraca sprawa odtajnienia dokumentów

Sprawa dotyczy odtajnienia i upublicznienia w 2023 roku części dokumentów dotyczących planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta". Dokonał tego w czasie kampanii wyborczej Mariusz Błaszczak

Jedna z wersji dokumentu zakładała, że obrona Polski zostanie skupiona na linii Wisły. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej w 2023 roku używało tego zapisu jako argumentu przeciwko oponentom politycznym z PO i PSL, zarzucając im zdradę interesu państwa.

Przedstawiony w piątek akt oskarżenia dotyczy Błaszczaka, Cenckiewicza, przewodniczącej KRRiT Angieszki Glapiak oraz byłego dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON Piotra Z. W przypadku Glapiak i Z. śledczy postawili zarzut pomocnictwa.

