W skrócie Donald Tusk potwierdził spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

Ukraina otrzyma 90 mld euro wsparcia w formie pożyczki od Unii Europejskiej, które - zdaniem Tuska - mają stanowić "mocny argument" w negocjacjach z Rosją.

Wizyta Zełenskiego w Polsce obejmuje spotkania z Karolem Nawrockim, marszałkami Sejmu i Senatu oraz rozmowę w cztery oczy z premierem.

- Możemy pozdrowić z Brukseli prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. To dobry zbieg okoliczności, że właśnie zaczęła się wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie - mówił na konferencji w Brukseli premier Donald Tusk.

Szef rządu potwierdził, że jeszcze w piątek spotka się w Polsce z prezydentem Ukrainy.

Donald Tusk potwierdza spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. "Jest o czym rozmawiać"

- Z prezydentem Zełenskim będę rozmawiał jeszcze dzisiaj po południu jak dotrzemy do Warszawy, a jest o czym rozmawiać - zapowiedział Tusk.

- Mamy dobre wiadomości. Obrady trwały do 3 nad ranem, były pełne emocji i sporów, ale opuszczałem budynek Rady Europejskiej z satysfakcją. Mogę z ulgą powiedzieć, że Ukraina przystąpi do negocjacji z Rosją na temat pokoju, czy przynajmniej rozejmu, z mocnymi argumentami - mówił premier.

Jak przypomniał, te "mocne argumenty" to 90 mld euro, które otrzyma Ukraina. - Są to pieniądze europejskie - zaznaczył szef rządu.

- Podjęliśmy decyzje, które nie rodzą konsekwencji finansowych. Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia poza tym, że jest to fragment budżetu europejskiego. To co ważne, jest to pożyczka dla Ukrainy, którą spłaci, kiedy po wojnie będzie można sięgnąć po zamrożone na stałe aktywa rosyjskie. To Rosja zapłaci za zniszczenia, za straty - podkreślił Tusk.

- Czechy, Węgry, Słowacja zostały wymienione, jako te państwa, które nie przyłączają się do tego, ale de facto przyłączają się w takim samym stopniu, bo też składały się na budżet europejski - zauważył szef rządu.

Wyjaśnił, że Ukraina będzie spłacać pożyczkę wobec UE, kiedy otrzyma reparacje sfinansowane z zamrożonych aktywów. Pożyczka UE dla Ukrainy będzie spłacana przez Ukrainę z zasobów Rosji - tłumaczył premier.

Spotkanie Tuska i Zełenskiego w Warszawie stało wcześniej po znakiem zapytania, ponieważ premier reprezentował Polskę na unijnym szczycie w Brukseli, który miał być kontynuowany w piątek. Zakończył się jednak w nocy.

Europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Plan wizyty prezydenta Ukrainy

Zgodnie z zapowiedziami Tusk spotka się z Zełenskim przed godziną 16. Prezydent ma wcześniej zaplanowane spotkania z prezydentem Karolem Nawrocki i marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Donald Tusk powita prezydenta Zełenskiego w kancelarii premiera około godz. 15:45, potem zaplanowano rozmowę w cztery oczy obu polityków. Nie przewidziano wypowiedzi dla mediów.

W piątek rano Zełenski przybył do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Nawrockim. Przed godz. 12 zaplanowano wypowiedzi obu prezydentów dla mediów.

Po południu Zełenski ma w planach spotkanie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym oraz złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej. Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

