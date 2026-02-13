W skrócie Prezydent zapowiedział zaproszenie ministra koordynatora służb specjalnych oraz szefów służb na spotkanie w sprawie "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" Włodzimierza Czarzastego.

Tomasz Siemoniak i rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdzają, że pisemne zaproszenie nie wpłynęło.

Decyzja o ewentualnym udziale w spotkaniu będzie podjęta po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia i uzgodnieniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w czwartek, że wobec "wątpliwości związanych ze sprawą 'wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych' marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego" prezydent zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych oraz szefów służb specjalnych na spotkanie.

Według Leśkiewicza, Czarzasty odmówił odpowiedzi na pytania podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a prezydent zaprosi ministra koorynatora służb i szefów służb, by o tej kwestii "bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie, z zachowaniem najwyższych rygorów tajemnicy państwowej, bardzo precyzyjnie porozmawiać".

Sprawa Czarzastego. Zaproszenie od Nawrockiego nie wpłynęło

- Nie mam żadnego pisemnego zaproszenia, słyszałem o tym w mediach i jeżeli takie zaproszenia wpłynie, to będzie decyzją premiera, czy się zgodzi na to, żebym ja, szefowie służb w takim spotkaniu brali udział - powiedział w piątek dziennikarzom Siemoniak.

Koorynator służb specjalnych podkreślił ponadto, że na środowym posiedzeniu RBN deklarował też, iż nie ma żadnej przeszkody, "żeby w dowolnej sprawie prezydent otrzymał pisemną informację, w trybie art. 18 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu".

Informacje dot. bezpieczeństwa. "Niezwłocznie" przekazywane do prezydenta i premiera

Artykuł 18. stanowi, że szefowie agencji w zakresie swojej działalności przekazują "niezwłocznie" prezydentowi i premierowi informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP i "w każdym przypadku, kiedy prezydent RP tak zdecyduje".

Zgodnie z artykułem, jeżeli informacje te dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra, szef agencji przekazuje je temu ministrowi, chyba że premier zdecyduje inaczej.

- Zobaczymy, co w tej sprawie się dziać będzie. Zaproszenie zostało medialnie skierowane, więc poczekam na to pismo - dodał Tomasz Siemoniak.

To, że pisemne zaproszenie prezydenta dotychczas nie wpłynęło, potwierdził też na konferencji w KPRM rzecznik rządu Adam Szłapka. Również potwierdził, że po jego otrzymaniu, decyzja ws. udziału w spotkaniu będzie konsultowana z premierem Donaldem Tuskiem.

