Prezydent wraz z małżonką spotkał się na uroczystości wigilijnej z żołnierzami i funkcjonariuszami w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Andrzej Duda w Rzeszowie. Wigilijne spotkanie z żołnierzami

- Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny przed świętami Bożego Narodzenia po to, by złożyć życzenia, by podzielić się opłatkiem, by porozmawiać, by cieszyć się wzajemnie swoją obecnością - zaznaczył Andrzej Duda.

W swoim wystąpieniu podkreślał rolę współdziałania służb. - Tak jak razem służyliście, walcząc z pandemią koronawirusa, tak, jak razem służyliście wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, tego hybrydowego starcia, do jakiego doprowadziły władze białoruskie, reżim białoruski wspierany przez Kreml, tak, jak służyliście i służycie państwo w obliczu wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, także wspierając tych uchodźców, którzy przybywają z Ukrainy do Polski, tak, jak razem działaliście także i tego lata w Zachodniej Polsce wobec katastrofy ekologicznej, z jaką mieliśmy do czynienia na Odrze - mówił prezydent.

