Spotkanie Tusk-von der Leyen. Przewodnicząca KE na granicy z Białorusią

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Donald Tusk przywitał przewodniczącą Komisji Europejskiej na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Polska jest jednym z siedmiu krajów, które w weekend odwiedza Ursula von der Leyen. Podczas wizyty szefowa KE zobaczy m.in. zmodernizowaną zaporę na granicy z Białorusią.

Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechali na granicę polsko-białoruską
Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechali na granicę polsko-białoruskąPolsat News

Ursula von der Leyen w piątek, sobotę i niedzielę odwiedzi w sumie siedem państw granicznych Unii Europejskiej na wschodzie: Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Rumunię i Polskę.

W niedzielę rano przewodnicząca Komisji Europejskiej została powitana przez polskiego premiera w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, przy granicy z Białorusią. Na miejscu pojawił się również szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Ursula von der Leyen w Polsce. Jest plan wizyty

Ursula von der Leyen najpierw weźmie udział w odprawie z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego.

Następnie zaplanowano wizytację miejsca składowania elementów Tarczy Wschód w Krynkach. Po niej odbędzie się konferencja prasowa szefowej KE i Donalda Tuska przy zmodernizowanej zaporze na granicy polsko-białoruskiej w Ozieranach Małych.

Na granicy polsko-białoruskiej w woj. podlaskim, na odcinku długości 206 km, działa zapora elektroniczna. Podobny system zainstalowano w woj. lubelskim na rzece Bug.

Ukraina - Rosja

Dawid Szczyrbowski
    W marcu wiceszef MON informował w Sejmie, że Unia Europejska dofinansuje budowę umocnień na wschodniej granicy Polski. - Osiągnęliśmy wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód - mówił Cezary Tomczyk.

    Chcą pieniędzy na ochronę granic UE. Polska wśród sygnatariuszy listu

    Pięć państw: Polska, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia wysłały w piątek do Komisji Europejskiej list z apelem o przyznanie dodatkowych środków na ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

    Kraje chciałyby m.in. wzmocnić systemy nadzoru powietrznego oraz zdolności zwalczania wrogich dronów.

    Polska

    Aleksandra Czurczak
