W niedzielę rano przewodnicząca Komisji Europejskiej została powitana przez polskiego premiera w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, przy granicy z Białorusią. Na miejscu pojawił się również szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Ursula von der Leyen w Polsce. Jest plan wizyty

Ursula von der Leyen najpierw weźmie udział w odprawie z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego.

Następnie zaplanowano wizytację miejsca składowania elementów Tarczy Wschód w Krynkach. Po niej odbędzie się konferencja prasowa szefowej KE i Donalda Tuska przy zmodernizowanej zaporze na granicy polsko-białoruskiej w Ozieranach Małych.

Na granicy polsko-białoruskiej w woj. podlaskim, na odcinku długości 206 km, działa zapora elektroniczna. Podobny system zainstalowano w woj. lubelskim na rzece Bug.

W marcu wiceszef MON informował w Sejmie, że Unia Europejska dofinansuje budowę umocnień na wschodniej granicy Polski. - Osiągnęliśmy wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód - mówił Cezary Tomczyk.

Chcą pieniędzy na ochronę granic UE. Polska wśród sygnatariuszy listu

Pięć państw: Polska, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia wysłały w piątek do Komisji Europejskiej list z apelem o przyznanie dodatkowych środków na ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Kraje chciałyby m.in. wzmocnić systemy nadzoru powietrznego oraz zdolności zwalczania wrogich dronów.

"Wydarzenia": Kaczyński kontra Nowacka. Spór polityczny wokół edukacji zdrowotnej Polsat News Polsat News