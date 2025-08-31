Spotkanie Tusk-von der Leyen. Przewodnicząca KE na granicy z Białorusią
Donald Tusk przywitał przewodniczącą Komisji Europejskiej na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Polska jest jednym z siedmiu krajów, które w weekend odwiedza Ursula von der Leyen. Podczas wizyty szefowa KE zobaczy m.in. zmodernizowaną zaporę na granicy z Białorusią.
Ursula von der Leyen w piątek, sobotę i niedzielę odwiedzi w sumie siedem państw granicznych Unii Europejskiej na wschodzie: Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Rumunię i Polskę.
W niedzielę rano przewodnicząca Komisji Europejskiej została powitana przez polskiego premiera w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, przy granicy z Białorusią. Na miejscu pojawił się również szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Ursula von der Leyen w Polsce. Jest plan wizyty
Ursula von der Leyen najpierw weźmie udział w odprawie z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego.
Następnie zaplanowano wizytację miejsca składowania elementów Tarczy Wschód w Krynkach. Po niej odbędzie się konferencja prasowa szefowej KE i Donalda Tuska przy zmodernizowanej zaporze na granicy polsko-białoruskiej w Ozieranach Małych.
Na granicy polsko-białoruskiej w woj. podlaskim, na odcinku długości 206 km, działa zapora elektroniczna. Podobny system zainstalowano w woj. lubelskim na rzece Bug.
W marcu wiceszef MON informował w Sejmie, że Unia Europejska dofinansuje budowę umocnień na wschodniej granicy Polski. - Osiągnęliśmy wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód - mówił Cezary Tomczyk.
Chcą pieniędzy na ochronę granic UE. Polska wśród sygnatariuszy listu
Pięć państw: Polska, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia wysłały w piątek do Komisji Europejskiej list z apelem o przyznanie dodatkowych środków na ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
Kraje chciałyby m.in. wzmocnić systemy nadzoru powietrznego oraz zdolności zwalczania wrogich dronów.