Nie jest to pierwsze spotkanie obu polityków, na którym poruszana jest kwestia nominacji ambasadorskich. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski rozmawiali na ten temat m.in. w październiku 2025 roku.

Spotkanie prezydenta i ministra rozpoczęło się punktualnie o godzinie 14. Półtorej godziny później szef MSZ opuścił Pałac Prezydencki. Na razie nie wiadomo, jak przebiegły rozmowy.

Spór o ambasadorów. Propozycja szefa MSZ

W grudniu Sikorski opublikował skan wystosowanego listu do prezydenta, w którym zadeklarował chęć rozwiązania problemu dotyczącego powołania ambasadorów. Szef MSZ zaznaczył, że jest gotów do rozmowy na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie.

Wicepremier zaproponował ponadto, by 80 proc. nominacji ambasadorskich przeznaczyć dla zawodowych dyplomatów, a pozostałe 20 proc. dla "niezawodowców" podzielić po połowie - 10 proc. dla rządu, a kolejne 10 proc. - dla prezydenta.

Drugim tematem, który będzie omawiany w poniedziałek, są wydarzenia z ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i dyskusja o Radzie Pokoju, czyli gremium, którego powstanie zainaugurował w prezydent USA Donald Trump.

- Na pewno prezydent poruszy także kwestię współpracy z MSZ, bo nie jest dotychczas zadowolony z formy, w jakiej MSZ funkcjonuje i przesyła informacje czy opinie - powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz.

Spór o ambasadorów. Napięcie między prezydentem i MSZ

Spór między rządem a prezydentem ws. nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku. Wówczas szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych.

Sprzeciwiał się temu ówczesny prezydent Andrzej Duda, który zauważył, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci. Nie mają oni jednak statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires.

Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d'affaires we Włoszech.

