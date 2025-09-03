Prezydent Karol Nawrocki odbywa swoją pierwszą zagraniczną wizytę w Waszyngtonie, gdzie w środę spotka się z Donaldem Trumpem i porozmawia m.in. o bezpieczeństwie Polski.

Dzień wcześniej z kolei w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio spotkał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Jak przekazały Interii źródła ze środowiska prezydenta RP, Karol Nawrocki miał o tym spotkaniu dowiedzieć się od Amerykanów. Wicepremier zdementował jednak te doniesienia.

Spotkanie w USA. Radosław Sikorski dementuje doniesienia

"Nieprawdą jest jakoby Pałac Prezydencki dowiedział się o moim spotkaniu z Sekretarzem Stanu USA od strony amerykańskiej" - napisał na platformie X szef MSZ.

Dodał, że "osobiście poinformował Prezydenta Nawrockiego o wizycie w Miami, która była planowana od wielu tygodni".

Spotkanie Radosława Sikorskiego z Marco Rubio w Miami odbyło się tuż przed uroczystą galą wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. Wicepremier wręczył sekretarzowi stanu USA podpisany przez byłego prezydent słynny plakat z pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.

- To fantastyczne. Dziękuję! - zachwycał się Rubio. Amerykanin zabrał głos także podczas gali, chwaląc polski rząd jako "niesamowitego partnera w kwestii wolności i swobody".

- Są inne kraje, wyzwolone z jarzma tyranii, one mogą być pomocne od czasu do czasu. Lecz nie ma na świecie innego (kraju), który byłby bardziej pomocny, nieugięty, bardziej wspierający nas niż rząd w Polsce - powiedział.

USA. Radosław Sikorski wręczył Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy

We wtorek odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. W tym roku jej laureatką została Berta Soler Fernandez - kubańska dysydentka i liderka opozycyjnej grupy Damy w Bieli.

Wygłaszając swoje przemówienie, minister Sikorski przypomniał krótko historię Lecha Wałęsy i wydarzenia, które miały miejsce 45 lat temu w gdańskiej stoczni.

Ogłaszając nazwisko tegorocznej laureatki, wicepremier podkreślił, że ustanowiona w 2014 r. Nagroda im. Lecha Wałęsy to wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane za osiągnięcia w zakresie demokracji i praw obywatelskich.

- Dziś mam zaszczyt wręczyć tę nagrodę osobie, której nadzwyczajna odwaga i poświęcenie jest symbolem walki o godność Kuby - przekazał.

Budka o wizycie prezydenta w Białym Domu: Jest zobowiązany do prowadzenia polityki zagranicznej, którą wyznacza rząd Polsat News Polsat News