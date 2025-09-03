Spotkanie Sikorski-Rubio, szef MSZ dementuje. "Nieprawdą jest..."

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

"Nieprawdą jest jakoby Pałac Prezydencki dowiedział się o moim spotkaniu z Sekretarzem Stanu USA od strony amerykańskiej" - napisał na platformie X Radosław Sikorki. Dodał, że osobiście poinformował prezydenta Polski o swojej wizycie w Miami.

Szef MSZ Radosław Sikorski
Szef MSZ Radosław SikorskiJacek Szydlowski Agencja FORUM

Prezydent Karol Nawrocki odbywa swoją pierwszą zagraniczną wizytę w Waszyngtonie, gdzie w środę spotka się z Donaldem Trumpem i porozmawia m.in. o bezpieczeństwie Polski.

Dzień wcześniej z kolei w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio spotkał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki
Świat

Spór o wyjazd do Waszyngtonu. To Nawrocki miał powiedzieć: "nie"

Kamila Baranowska
Kamila Baranowska

    Jak przekazały Interii źródła ze środowiska prezydenta RP, Karol Nawrocki miał o tym spotkaniu dowiedzieć się od Amerykanów. Wicepremier zdementował jednak te doniesienia.

    Spotkanie w USA. Radosław Sikorski dementuje doniesienia

    "Nieprawdą jest jakoby Pałac Prezydencki dowiedział się o moim spotkaniu z Sekretarzem Stanu USA od strony amerykańskiej" - napisał na platformie X szef MSZ.

    Dodał, że "osobiście poinformował Prezydenta Nawrockiego o wizycie w Miami, która była planowana od wielu tygodni".

    Spotkanie Radosława Sikorskiego z Marco Rubio w Miami odbyło się tuż przed uroczystą galą wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. Wicepremier wręczył sekretarzowi stanu USA podpisany przez byłego prezydent słynny plakat z pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.

    Zobacz również:

    Radosław Sikorski przebywa z wizytą w Miami
    Świat

    Sikorski spotkał się z Rubio. Wręczył mu symboliczny prezent

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      - To fantastyczne. Dziękuję! - zachwycał się Rubio. Amerykanin zabrał głos także podczas gali, chwaląc polski rząd jako "niesamowitego partnera w kwestii wolności i swobody".

      - Są inne kraje, wyzwolone z jarzma tyranii, one mogą być pomocne od czasu do czasu. Lecz nie ma na świecie innego (kraju), który byłby bardziej pomocny, nieugięty, bardziej wspierający nas niż rząd w Polsce - powiedział.

      USA. Radosław Sikorski wręczył Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy

      We wtorek odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. W tym roku jej laureatką została Berta Soler Fernandez - kubańska dysydentka i liderka opozycyjnej grupy Damy w Bieli.

      Wygłaszając swoje przemówienie, minister Sikorski przypomniał krótko historię Lecha Wałęsy i wydarzenia, które miały miejsce 45 lat temu w gdańskiej stoczni.

      Ogłaszając nazwisko tegorocznej laureatki, wicepremier podkreślił, że ustanowiona w 2014 r. Nagroda im. Lecha Wałęsy to wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane za osiągnięcia w zakresie demokracji i praw obywatelskich.

      - Dziś mam zaszczyt wręczyć tę nagrodę osobie, której nadzwyczajna odwaga i poświęcenie jest symbolem walki o godność Kuby - przekazał.

      Zobacz również:

      Marcin Przydacz o szczegółach wizyty prezydenta w Waszyngtonie
      Polska

      Prezydent poleciał do USA. Znamy skład polskiej delegacji

      Adrianna Rymaszewska
      Adrianna Rymaszewska
      Budka o wizycie prezydenta w Białym Domu: Jest zobowiązany do prowadzenia polityki zagranicznej, którą wyznacza rządPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze