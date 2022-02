We wtorek po godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie prezydenckiego projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustawa o SN. Spotkanie z Andrzejem Dudą

W spotkaniu biorą udział m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), Borys Budka (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Krzysztof Śmiszek (Lewica), Jakub Kulesza (Konfederacja), Magdalena Sroka (Porozumienia Jarosława Gowina) oraz Hanna Gill-Piątek (Polska 2050).

- Postanowiłem państwa zaprosić, żeby podzielić się z państwem moją wiedzą i odczuciami związanymi z tym, co działo się w ciągu ostatnich dni w przestrzeni międzynarodowej, jak również przekazać państwu informacje, które uważam, że powinniście państwo mieć - powiedział prezydent na wstępie.

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Duda o spotkaniu w Brukseli

Andrzej Duda zaznaczył, że najistotniejsze spotkanie w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym odbył w poniedziałek w Brukseli. - Po zgłoszeniu projektu ustawy o SN skontaktowała się ze mną szefowa KE, która podczas rozmowy telefonicznej uznała, że dobrze się spotkać osobiście. Komisja Europejska poddaje projekt o SN analizie - mówił prezydent.

Duda wspomniał też, że po spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych uda się do Niemiec na szczyt Trójkąta Weimarskiego. - Bardzo dla mnie ciekawe, bo to pierwsze spotkanie w tym formacie odkąd objąłem urząd prezydenta. Uczestnictwo w spotkaniach, które dotyczą bezpieczeństwa w regionie mają dla nas kluczowe znaczenie - zaznaczył.

- Mam nadzieję, że Macron podzieli się z nami przebiegiem rozmowy z Putinem - podkreślił prezydent.





Nowelizacja ustawy o SN. Duda chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej

O projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda poinformował w czwartek trzeciego lutego. - Składam do laski marszałkowskiej projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym - zapowiedział.



Jak tłumaczył prezydent, "inicjatywa ta była na scenie politycznej oczekiwana". - Proponuję, aby Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają, mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku - zaznaczył Duda.



Prezydencki projekt wstępnie spotkał się z akceptacją części środowisk opozycyjnych, a także posłów PiS. Jednocześci opór nowelizacji stawiają przedstawiciele Solidarnej Polski. " Propozycje dotyczące Sądu Najwyższego niczego nie rozwiązują i mogą przyczynić się do pogłębienia chaosu i anarchii " - stwierdził m.in. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.