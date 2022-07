Spotkanie premiera z górnikami. "Czas na 'bleblanie' się już skończył"

Oprac.: Małgorzata Przepióra Polska

Górnicze związki zawodowe oceniają, że podpisana w maju ubiegłego roku z rządem umowa społeczna, regulująca zasady i tempo transformacji górnictwa do 2049 r., nie jest realizowana, a jej zapisy wymagają zmiany. Alarmują, że może doprowadzić to do pogłębienia kryzysu energetycznego w Polsce. Związkowcy w połowie lipca wysłali do premiera pismo. W poniedziałek po 18:00 Mateusz Morawiecki przyjechał do Katowic na rozmowy z przedstawicielami sygnatariuszy umowy.

Zdjęcie Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego "Sierpień '80" przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w drodze na spotkanie z premierem / Tomasz Wiktor / PAP