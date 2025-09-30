Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim. Prezydent wskazał termin
Karol Nawrocki spotka się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak poinformował sam prezydent, do rozmów dojdzie w pierwszej połowie października. Dyskusja będzie dotyczyła obsadzania placówek dyplomatycznych.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że spotka się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.
- W październiku dojdzie do takiego spotkania. Będziemy dyskutować o naszych oczekiwaniach względem naprawienia sytuacji w polskiej dyplomacji - mówił prezydent w Radiu Zet.
Wyjawił, że jego spotkanie z szefem MSZ odbędzie się w pierwszej połowie października.
Karol Nawrocki spotka się z Radosławem Sikorskim. W tle spór wokół ambasadorów
- To niepokojąca sytuacja, że w połowie przynajmniej placówek dyplomatycznych nie mamy swoich ambasadorów. Konstytucyjne prerogatywy prezydenta muszą zostać zachowane i mam nadzieję, że uda nam się jakoś dojść do porozumienia - powiedział Nawrocki.
