W skrócie Pierwsza edycja wydarzenia "Przyszłość.pl" zorganizowana przez Karola Nawrockiego odbyła się w prezydenckiej rezydencji w Juracie i zgromadziła około 800 uczestników, oferując koncerty, panele dyskusyjne oraz aktywności sportowe.

W trakcie spotkania zapewniono uczestnikom darmowy nocleg i transport katamaranami. Prezydent wraz z żoną aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, angażując się w m.in. rozmowy i bieg z uczestnikami.

Oprócz atrakcji artystycznych i sportowych odbyły się debaty eksperckie, spotkania z młodzieżą polonijną i gra strategiczna. Uczestnicy opowiedzieli nam o swoich przemyśleniach na temat imprezy.

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Inauguracyjna edycja wydarzenia "Przyszłość.pl", zainicjowanego przez Karola Nawrockiego, odbyła się w dniach 29-30 sierpnia. Imprezę zorganizowano na terenie prezydenckiej rezydencji w Juracie, która - jak podkreślała kancelaria głowy państwa - "po raz pierwszy w historii" otworzyła się dla młodzieży.

W wydarzeniu udział wzięli Polacy w wieku od 18 do 26 lat, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy i otrzymali pozytywną decyzję. Wśród nich znalazłem się ja, dzięki czemu mogłem przyjrzeć się temu wydarzeniu od środka.

Spotkanie z Karolem Nawrockim. Darmowy nocleg, katamarany i prezydencka rezydencja w Juracie

Na czas trwania spotkania organizatorzy zapewnili nam darmowy nocleg w Gdańsku. Po przybyciu na miejsce otrzymałem opaskę wstępu oraz zestaw powitalny, w którym znalazły się m.in. czapka z daszkiem, płaszcz przeciwdeszczowy, bidon czy torba na zakupy. Większość została zakwaterowana w dwuosobowych pokojach. Byli jednak uczestnicy, którzy ostatecznie mieli pokój tylko dla siebie.

"Przyszłość.pl". Zawartość pakietu powitalnego Marcin Czekaj INTERIA.PL

Transport na miejsce wydarzenia również był darmowy. Przez dwa dni mieliśmy okazję podróżować katamaranami, które kursowały między portami w Gdańsku i Helu. Wiązało się to jednak z wczesnymi pobudkami. Ze względu na ponad dwugodzinny rejs i harmonogram wydarzenia zbiórki zaplanowano na godz. 6.50 w sobotę i 5.10 w niedzielę.

Przed wejściem na teren prezydenckiej rezydencji musieliśmy przejść szczegółową kontrolę bezpieczeństwa, która przypominała tę znaną z lotnisk. Ponadto przez cały czas trwania imprezy na terenie kompleksu zaobserwować można było pilnujących porządku i bezpieczeństwa żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP) oraz policjantów.

Sama prezydencka rezydencja mieści się między Helem a Juratą i rozciąga wzdłuż prywatnej plaży. W skład kompleksu wchodzi kilka budynków oraz okoliczny las. Charakterystycznym punktem jest wieża widokowa o nazwie "Panorama". Nie wszystko jednak mogliśmy zobaczyć, ponieważ część kompleksu była dla nas zamknięta. Ponadto wszystkie aktywności odbywały się poza budynkami.

W trakcie wydarzenia na terenie kompleksu znaleźć można było m.in. część sportową, namiot, w którym odbywały się panele tematyczne, strefy gastronomiczne - w tym miejsce, gdzie można było otrzymać darmowy posiłek - oraz główną scenę, na której odbywały się koncerty. Ustawiony został został też specjalny namiot, w którym można było zapoznać się z działalnością fundacji pierwszej damy "Blisko ludzkich spraw" oraz napić darmowej kawy.

"Przyszłość.pl". Jak w Juracie zachowywała się para prezydencka?

Karol Nawrocki oraz jego żona Marta podczas "Przyszłość.pl" wielokrotnie wchodzili z nami w interakcje. Prezydent w sobotę wziął udział m.in. w sesji pytań i odpowiedzi, podczas której zapowiedział, że zamierza zorganizować kolejną edycję wydarzenia.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie zrobić drugiego spotkania wokół przyszłości kraju - mówił.

Karol Nawrocki podczas sesji pytań i odpowiedzi Marcin Czekaj INTERIA.PL

Z kolei pierwsza dama w niedzielę spotkała się z nami na rozmowę przy matchy. W trakcie dyskusji Marta Nawrocka odpowiadała na pytania, podkreślając jednak, że zależy jej przede wszystkim na sprawach społecznych. Tym samym stroniła od kwestii politycznych.

Żona prezydenta opowiedziała m.in., jak odnalazła się w nowej roli oraz opisała jak w pędzie codziennego życia nie zatracić samego siebie. W jej ocenie najważniejsze jest, aby "robić swoje i wierzyć" we własną siłę. Odbiór spotkania był jednak utrudniony, ponieważ - ze względu na brak nagłośnienia oraz silny wiatr - trudno było usłyszeć zarówno pytania, jak i odpowiedzi Nawrockiej.

Prezydent i pierwsza dama wspólnie wzięli również udział w koncercie "Chopin nad Bałtykiem", który zwieńczył pierwszy dzień "Przyszłości.pl". W jego trakcie para prezydencka siedziała na leżakach między innymi uczestnikami. Przed rozpoczęciem występu Nawroccy wdali się też w pogawędkę ze zgromadzonymi.

Nawrockich nie zabrakło ponadto podczas niedzielnego biegu na 1750 metrów. Najpierw wzięli udział w krótkiej rozgrzewce, podczas której zatańczyli z uczestnikami do utworu "Chocolate", a następnie przebiegli wraz z nimi całą trasę.

Zarówno Karol Nawrocki, jak i jego żona chętnie dzieli się też spontanicznymi gestami. Przechadzając się terenem wydarzenia, pozowali do zdjęć i odpowiadali na pojawiające się pytania. Przemierzając kompleks, trzymali się ponadto za ręce. Dodam, że w wydarzeniu uczestniczyły też ich dzieci.

W Juracie nie zabrakło również prezydenckich ministrów, którzy spacerowali między strefami i zagadywali uczestników. Na miejscu byli wszyscy współpracownicy prezydenta. Nam udało się porozmawiać z ministrem Karolem Rabendą, który, oceniając imprezę, podkreślił, że to "fajne wydarzenie".

Jurata. Na miejscu nie zabrakło atrakcji. Gwiazdami Skolim i Kubańczyk

"Przyszłość.pl" to jednak nie tylko rozmowy o Polsce, ale także atrakcje, które miały umilić pobyt w prezydenckiej rezydencji. Na głównej scenie zobaczyliśmy m.in. Skolima oraz rapera Kubańczyka. Ten drugi podkreślał podczas swojego koncertu, że występ na wydarzeniu organizowanym przez prezydenta to dla niego zaszczyt. - Mamo, tato mogę powiedzieć, że zagrałem u prezydenta - mówił ze sceny.

Poza występami artystycznymi mogliśmy też wziąć udział w aktywnościach sportowych, w tym tych, które odbywały się w wodzie. Do wyboru było między innymi pływanie na deskach SUP oraz rowerkach wodnych i wyścigi kajaków.

Ponadto chętni mogli też zmierzyć się z grą strategiczną przygotowaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W jej trakcie uczestnicy musieli zaprojektować działania w odpowiedzi na hipotetyczną agresję zbrojną wobec Polski.

Wśród atrakcji znalazły się ponadto: pokaz kulinarny w wykonaniu szefa prezydenckiej kuchni Łukasza Miecznikowskiego oraz kucharza reprezentacji Polski Tomasza Leśniaka, debaty z ekspertami, spotkanie z młodzieżą polonijną i autorski wykład prezentera Przemysława Babiarza pt. "Polski mecz o sukces. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość".

Całość zakończyła się mszą świętą, która miała miejsce w niedzielne popołudnie. Był to jednak niespodziewany finał, ponieważ w przekazanym nam harmonogramie widniało jeszcze otwarte spotkanie Rady Młodzieży oraz zamknięcie wydarzenia na głównej scenie. Ostatecznie jednak oba punkty programu nie doszły do skutku i około godziny 16 zostaliśmy poinformowani, że wydarzenie się zakończyło i mamy udać się w wyznaczone miejsce zbiórki.

Spotkanie w Juracie. Uczestnicy opowiedzieli o swoich wrażeniach

Podczas "Przyszłość.pl" porozmawialiśmy z pozostałymi uczestnikami, którzy podzielili się swoją opinią na temat całej imprezy. Kacper z Łodzi podkreślił, że największym atutem był fakt, iż na miejscu panowała "bardzo miła atmosfera" - Jest dużo okazji do rozmów i są bardzo pozytywni ludzie - mówił.

Uczestnik wydarzenia, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat samego prezydenta, podkreślił, że "ma on ogromną charyzmę i bardzo dobrze przemawia".

Z kolei Oliwia z Nowej Rudy powiedziała, że przyjechała na spotkanie ze względu na fakt, iż "Karol Nawrocki jest właściwie pierwszym prezydentem, który otworzył Juratę na tak dużą grupę młodych osób". - Byłam też ciekawa, jak takie wydarzenie będzie wyglądało - powiedziała.

- Uważam, że warto być na takich wydarzeniach, żeby poszerzyć swoje horyzonty - dodała.

Strefa paneli tematycznych podczas wydarzenia "Przyszłość.pl" Marcin Czekaj INTERIA.PL

"Pożyć jak prezydent na wakacjach". Uczestnicy o wydarzeniu

Uczestniczka podzieliła się też swoimi przemyśleniami na temat samej prezydenckiej rezydencji w Juracie. - Ośrodek jest bardzo piękny. Jestem bardzo zadowolona, że można było spędzić ten czas, siedząc nad morzem. Mogliśmy się też przespacerować i pożyć trochę tak, jak prezydent na wakacjach. To był bardzo miły element - wyjaśniła.

Dodajmy, że inni uczestnicy w rozmowach z nami wskazali również pewne wady wydarzenia. Wśród nich wymienili przede wszystkim brak wspomnianego nagłośnienia podczas spotkania przy matchy z pierwszą damą oraz brak oficjalnego zakończenia całej imprezy.

Przypomnijmy, że w sumie do Juraty zawitało około 800 młodych ludzi. Według Nawrockiego na spotkanie zgłosiło się jednak blisko dwa tys. osób, jednak rezydencja w nie była w stanie wszystkich pomieścić.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w piątek, że selekcja uczestników odbyła się na podstawie analizy informacji wskazanych w formularzu, w tym m.in. ich zainteresowań. Prezydent z kolei ujawnił w sobotę, że ze względu na duże zainteresowanie kolejna edycja może odbyć się w innym miejscu.



