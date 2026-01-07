Spotkanie Nawrocki - Tusk z możliwą datą. "Nowy rok przyniesie zwrot"
"Myślę, że nowy rok przyniesie zwrot w relacjach prezydent - premier" - przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Zapowiedział, że "najprawdopodobniej w piątek odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem".
- Najprawdopodobniej w piątek odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem - zapowiedział na antenie TV Republika szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Zdaniem polityka "nowy rok przyniesie zwrot w relacjach Prezydent-Premier".
- Te relacje muszą być dla Polski w sprawach najważniejszych jak najlepsze, a w sprawach ideowych panowie nigdy nie będą się we wszystkim zgadzać - tłumaczył Szefernaker.
Relacje rząd - prezydent. Szefernaker: Jesteśmy w stanie rozmawiać
Szef Gabinetu Prezydenta RP w środowym wywiadzie zapewniał, że współpraca w "w sprawach najważniejszych" między rządem a prezydentem "była i jest".
- Jestem też przekonany, że w sprawach najważniejszych, tak jak 10 września (naruszenie przez drony polskiej przestrzeni powietrznej - red.), te sprawy nie podlegają jakiejś tam bieżącej krytyce politycznej. W związku z tym jesteśmy w stanie w sprawach najważniejszych dla Polski rozmawiać - powiedział.
