- Najprawdopodobniej w piątek odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem - zapowiedział na antenie TV Republika szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Zdaniem polityka "nowy rok przyniesie zwrot w relacjach Prezydent-Premier".

- Te relacje muszą być dla Polski w sprawach najważniejszych jak najlepsze, a w sprawach ideowych panowie nigdy nie będą się we wszystkim zgadzać - tłumaczył Szefernaker.

Relacje rząd - prezydent. Szefernaker: Jesteśmy w stanie rozmawiać

Szef Gabinetu Prezydenta RP w środowym wywiadzie zapewniał, że współpraca w "w sprawach najważniejszych" między rządem a prezydentem "była i jest".

- Jestem też przekonany, że w sprawach najważniejszych, tak jak 10 września (naruszenie przez drony polskiej przestrzeni powietrznej - red.), te sprawy nie podlegają jakiejś tam bieżącej krytyce politycznej. W związku z tym jesteśmy w stanie w sprawach najważniejszych dla Polski rozmawiać - powiedział.

Więcej informacji wkrótce...

