W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.

Chwilę po godzinie 15 szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że o godzinie 17:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Zbigniewa Boguckiego i Leszka Skiby, w trakcie której przedstawione zostaną szczegóły projektu "Polski SAFE 0%".

"Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Za chwilę do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący 'Polski Safe 0%'. O godz. 17:00 szczegóły na konferencji" - napisał.

Jednocześnie zapowiedziano także spotkanie szefa rządu z dziennikarzami, które ma odbyć się o godzinie 16.

Prezydencka ustawa "Polski SAFE 0%". Premier o "planie B"

Przed wtorkowym posiedzeniem rząd premier powiedział, że "doszły go słuchy, iż prezydent postanowił zawetować ustawę o programie SAFE". - Na pewno przygotujemy plan B - zapowiedział. Jego przygotowanie było tematem późniejszego spotkania z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i generałami.

Na wypowiedź premiera reagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać panu premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce. Decyzje w sprawie ustaw podejmuje Prezydent RP. Na tę w sprawie pożyczki SAFE pan prezydent ma czas do 20 marca" - napisał na portalu X.

Karol Nawrocki spotykał się z Donaldem Tuskiem. Chodzi o program SAFE

W ubiegłą środę prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili propozycję programu "polski SAFE 0 proc.", który ma być - jak podkreślali - korzystną i efektywną alternatywą finansowaną z pomocą NBP dla unijnego programu SAFE.

Prezydent mówił wówczas, że "SAFE 0 proc." ma zagwarantować 185 mld zł, które "nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu".

Ta alternatywa dla unijnego SAFE - jak twierdził Glapiński - "nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi". Dodał, że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z "żadnej części rezerw" NBP - gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu.

"Polski SAFE 0 proc.". Prezydent z alternatywą dla unijnego programu SAFE

Szef KPRP Zbigniew Bogucki, informując o spotkaniu, podkreślił, że jego termin został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu "tak, aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu".

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że traktują oni pomysł "SAFE 0 proc." jako ewentualne wsparcie działań, które już zaplanowano w ramach unijnego programu SAFE, ale nie może być to rozwiązanie alternatywne.

Premier Donald Tusk powiedział w poniedziałek, że od spotkania z Nawrockim i Glapińskim oczekuje konkretów i że w tej kwestii "nie będzie miejsca na żadne podejrzane manewry". Podkreślił także, że liczy na jak najszybsze podpisanie ustawy, dotyczącej programu SAFE.

Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w ubiegłym tygodniu, że MON jest gotowe zagospodarować w trybie pilnym dodatkowe środki na obronność. Dodał, że i te blisko 200 mld zł z unijnego SAFE, i "185 mld zł z budżetu NBP" jego resort przyjmie "w każdej chwili".

Program SAFE. Karol Nawrocki musi zdecydować do 20 marca

Unijny program dozbrajania SAFE zakłada, że polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje w obronność.

Jego przyjęcie to temat wzbudzający gwałtowne dyskusje na polskiej scenie politycznej. Strona rządowa podkreśla korzyści dla bezpieczeństwa Polski i krajowego przemysłu obronnego, które program przyniesie.

Opozycja z kolei obawia się przede wszystkim tzw. mechanizmu warunkowości, który mógłby potencjalnie doprowadzić do zablokowania wypłaty środków przez Unię Europejską. Podobne wątpliwości zgłasza także otoczenie Karola Nawrockiego.

Ustawa, wdrażająca unijny program SAFE, została przegłosowana przez Sejm, wraz z poprawkami Senatu, 27 lutego. Prezydent ma na jej podpisanie 21 dni od tej daty. Termin ten upływa 20 marca.

