W skrócie W poniedziałek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus, bez oficjalnych komentarzy po rozmowie.

Adam Bielan opublikował zdjęcie ze spotkania, informując o osiągniętym porozumieniu i wspólnym kierunku.

Według sondażu United Survey hipotetyczna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby przekroczyć próg wyborczy z 5,1 proc. poparcia, uzyskując 14 mandatów.

W poniedziałek Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w sprawie utworzonego przez siebie stowarzyszenia Rozwój Plus. Kręgi nowej inicjatywy miało zasilić kilkudziesięciu polityków Prawa i Sprawiedliwości, wobec czego narosły obawy o potencjalny rozłam ugrupowania.

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Towarzyszył im Bielan

Bezpośrednio po poniedziałkowych rozmowach Kaczyński i Morawiecki nie skomentowali ich przebiegu. W nocy z poniedziałku na wtorek wspólne zdjęcie z politykami opublikował europoseł PiS Adam Bielan.

Choć nie ujawnił szczegółów rozmowy, przekazał, że doszło do porozumienia. "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał na platformie X.

Mateusz Morawiecki w rozmowie z mediami podkreślał wcześniej, że nie zamierza odchodzić z PiS, a celem jego stowarzyszenia jest odsunięcie od władzy premiera Donalda Tuska. Były premier liczy m.in. na zdobycie głosów elektoratu centrum.

"Nieporozumienia komunikacyjne zostały wyjaśnione". Müller o spotkaniu

Piotr Müller, wskazywany jako członek stowarzyszenia Rozwój Plus, w Rozmowie o 7.00 w RMF FM potwierdził, że podczas wspomnianego spotkania doszło do porozumienia między Kaczyńskim a Morawieckim.

- Jest porozumienie, nocne ustalenia są pozytywne. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie dalej działało w ramach Prawa i Sprawiedliwości - powiedział europoseł.

Dodał, że wyjaśniono spory. - Idziemy do przodu razem, również ze stowarzyszeniem. Chodzi o to, żebyśmy działali na rzecz silniejszego obozu Prawa i Sprawiedliwości i wygrali wybory - podkreślił.

Partia Morawieckiego? Symulacja wskazała, ile posłów mógłby wprowadzić do Sejmu

Z ostatniego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby Mateusz Morawiecki zdecydował się założyć partię, mogłaby ona minimalnie przekroczyć próg wyborczy.

Poparcie dla stowarzyszenia Rozwój Plus jako hipotetycznej partii wyraziło 5,1 proc. ankietowanych, co pozwala na wprowadzenie do Sejmu 14 posłów.

Jeśli wybory odbyłyby się w czasie prowadzenia sondażu, nadal jednak prowadziłaby Koalicja Obywatelska z 32,1 proc. poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 20,3 proc. poparcia - odpowiednio 195 i 115 mandatów dla tych partii. Badanie zrealizowano w dniach 17-19 kwietnia 2026 r. na próbie tysiąca Polaków.

Lista członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Ustalenia dziennikarza Polsat News

Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek informował, że w skład stowarzyszenia wejdzie 38 osób.

Jest to 37 parlamentarzystów PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Waldemar Buda, Zbigniew Chmielowiec, Michał Cieślak, Janusz Cieszyński, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Ireneusz Zyska oraz niebędąca parlamentarzystką Izabela Antos (m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023).

