- Będzie to kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane w lipcu, gdy została przyjęta deklaracją liderów partii prawicowych i konserwatywnych. Liczymy w sobotę na dobrą dyskusję, na budowanie podstaw do szerszej współpracy partii konserwatywnych z całej Europy, zarówno w ramach dzisiejszego politycznego układu w Parlamencie Europejskim, jak i tego, który będzie w przyszłości- powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, który w ugrupowaniu odpowiada za kontakty międzynarodowe.

Jak dodał, spotkanie będzie podzielone na dwie zamknięte sesje robocze i zakończy się prawdopodobnie przyjęciem wspólnego oświadczania liderów ugrupowań.

Reklama

Dyskusja o przyszłości Europy

- W trakcie debat liderzy ugrupowań konserwatywnych będą dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej i ewentualnych reformach instytucjonalnych, których Wspólnota wymaga. Liderzy będą też poruszać kwestię przyszłej współpracy - zapowiedział Fogiel.

Wicerzecznik PiS przekazał, że na sobotnie spotkanie przyjadą szefowie kilkunastu konserwatywnych partii europejskich.

- Mamy potwierdzenie od przewodniczącego Fideszu, premiera Węgier Viktora Orbana, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, a także od szefów partii prawicowych i konserwatywnych z Francji, Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Litwy, Holandii oraz Rumunii - podkreślił Fogiel.

Zaznaczył, że na spotkaniu nie pojawi się przewodnicząca Braci Włochów Giorgia Meloni oraz przewodniczący Ligi Matteo Salvini. - Nieobecność wynika z ich zobowiązania wobec własnych ugrupowań. Są oni jednak otwarci na spotkania w późniejszym terminie - dodał.

Wspólna deklaracja

Na początku lipca bieżącego roku członkowie prawicowych, konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim podpisali wspólną deklarację ideową. Deklaracja została podpisana m.in. przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych.

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma UE poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do tej instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją "reinterpretacji treści Traktatów".