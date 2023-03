Spotkanie Donalda Tuska w Bytomiu zakłócone. “Nikt nie zamknie mi ust”

Donald Tusk pojechał na Górny Śląsk, aby spotkać się z mieszkańcami Bytomia. Nie zabrakło uwag pod adresem rządzących. Przewodniczący PO stwierdził, że za ośmioletnich rządów Platformy zamknięto pięć kopalń, a odkąd PiS przejął władzę w 2015 roku siedem kopalń zostało zamkniętych, a 14 jest w likwidacji. Ta informacja najwidoczniej nie spodobała się jednemu z uczestników spotkania, który zaczął wykrzykiwać niezrozumiałe słowa w kierunku Tuska.

- Ja tu jestem zaproszony na spotkanie z wami. Jeśli pan będzie tak krzyczał, to utrudnia pan temu tysiącowi ludzi spotkanie. Na mnie może pan krzyczeć, ale proszę szanować te tysiąc osób, które nie przyszło krzyczeć na siebie, ale porozmawiać - apelował szef PO.

Tusk: Byłem mniej krytyczny wobec PiS-u i Kaczyńskiego niż Morawiecki

Tusk przypomniał także słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w 2016 roku zapowiadał, że w 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych.

- Jego się czepiam dzisiaj, bo jeżeli dobrze pamiętam, jest posłem ze Śląska i był nawet przez jakiś czas moim doradcą. Nie mam natury człowieka, który donosi albo jest niedyskretny, ale gdybym dzisiaj powiedział, co wówczas Morawiecki, kiedy był moim doradcą, mówił o swoich dzisiejszych mocodawcach, to naprawdę miałby się z pyszna, ale aż tak złośliwy nie jestem - mówił Tusk.

- Ja byłem mniej krytyczny wobec PiS-u i Kaczyńskiego niż Mateusz Morawiecki. Ale wiadomo, tylko krowa nie zmienia poglądów, więc nawet premier Morawiecki ma prawo do zmiany poglądów - stwierdził.

Incydent na spotkaniu Tuska z wyborcami

W dalszej części spotkania kolejna osoba zaczęła zakłócać wystąpienie Tuska. - Kolega w czapce, ja pana bardzo proszę, już mówiłem, że każdy, kto się zgłosi to, jeśli nam wystarczy czasu, to dostanie szansę na zadanie pytania - polityk zwrócił się do krzyczącego mężczyzny. - Jeszcze raz powie pan do mnie "zamknij się", to poproszę, żeby wyszedł pan z sali - dodał Tusk.

- Ja tu jestem dlatego, żeby nikt nikomu w Polsce nie mówił "zamknij się". Ani pan, ani ci, którzy zorganizowali dzisiaj kilkadziesiąt osób, które miały przeszkadzać, ani Kaczyński, ani Ziobro ze swoją prokuraturą nie zamkną mnie w sensie dosłownym i nie zamkną mi ust. Nikt mi nie zamknie ust - oświadczył Tusk.