Dodał, że szef NATO Jens Stoltenberg "naprawdę fantastycznie wywiązywał się ze swoich obowiązków". - I bardzo polegam na jego osądzie sytuacji - podkreślił Joe Biden i przypomniał, że B9 została powołana w 2015 roku, więc rok po aneksji Krymu przez Rosję. - A teraz zbliżamy się do pierwszej rocznicy kolejnej agresji Rosji i jesteśmy coraz bardziej solidarni i zjednoczeni. Jesteśmy zobowiązani do wzajemnej i zbiorowej obrony z myślą zresztą nie tylko o Ukrainie, ale o demokracji, bezpieczeństwie i pokoju na całym świecie - podkreślił amerykański prezydent.

- My, jako Stany Zjednoczone, staramy się dostarczać krytycznej infrastruktury. Wiem, że wasze kraje przyjęły miliony uchodźców. Staramy się uruchomić, co tylko możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, aby Ukraina mogła walczyć o swoją wolność - podkreślał Biden. Amerykański prezydent mówił ponadto, że kraje B9 były w ostatnim roku nie tylko liderami, ale też tymi sojusznikami, którzy wzmacniali NATO. - Chciałem powiedzieć, że jest to ewidentnie widoczne - wskazał.

- Wizyta prezydenta Bidena w Kijowie pokazała rosnące wsparcie USA dla Ukrainy i tej części Europy. Putin szykuje się do dalszej wojny. Dlatego musimy wzmocnić nasze wsparcie dla Ukrainy. Musimy dać Ukrainie to, co jest jej koniczne, by przetrwała - zaznaczył z kolei szef NATO Jen Stoltenberg.

Podkreślił również, że "nie wiadomo, kiedy wojna się skończy". - Ale kiedy się skończy musimy upewnić się, że historia nie powtórzy się, nie zatoczy kręgu - podkreślił sekretarz generalny NATO. Zaznaczył, że widać było "rosyjski wzór postępowania w wojnach zaborczych przez ostatnie lata". - Najpierw Gruzja w 2008 r., potem Krym i Donbas w 2014 r., a potem pełnoskalowa inwazja w Ukrainie w zeszłym roku. Nie możemy pozwalać, by Rosja kawałek po kawałku odrywała sobie kawałeczki europejskiego bezpieczeństwa. Musimy wyrwać się z tego cyklu opresji - podkreślił Stoltenberg.

