Spotkał się z wiceministrem, nie może wrócić do Sejmu. "Zostaliśmy ograni"

Oprac.: Aneta Wasilewska Polska

- Nie padły żadne konkretne propozycje. Zostaliśmy ograni przez pana Wdówika, jak małe dzieci. Nie miał żadnej propozycji. Udawał kogoś, kto nawet nie wie, czym jest renta socjalna - mówiła na antenie Polsat News posłanka KO Iwona Hartwich, po rozmowach w resorcie rodziny i polityki społecznej. Jej mąż Maciej Hartwich otrzymał informację, że nie będzie mógł wrócić do Sejmu, gdzie trwa protest. Do spotkania przedstawicieli protestu osób z niepełnosprawnościami z wiceministrem rodziny i polityki społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawłem Wdówikem doszło w poniedziałek. Wiceminister zapowiedział, że w do końca tygodnia resort przedstawi propozycje rozwiązań.

Zdjęcie Protest osób z niepełnosprawnościami / Polsat News /