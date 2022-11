Cyfry na termostacie, a ściślej ujmując na głowicy termostatycznej, pomagają w regulacji dopływu ciepła. Głowice mocowane są na zaworze termostatycznym, dzięki czemu umożliwiają łatwą kontrolę i zarządzanie ciepłem w każdym wnętrzu indywidualnie. Co oznaczają cyfry na termostacie konkretnie?

Ogrzewanie: Co oznaczają cyfry na termostacie?

W większości kaloryferów pokrętła nie posiadają oznaczeń temperatury w stopniach Celsjusza. Choć wydawać się to może niezrozumiałe, popularne cyfry na termostacie są gwarancją uniknięcia nieporozumień. Producenci nie używają skali temperaturowej, bo 20°C na termostacie różni się z uzyskaną temperaturą w pomieszczeniu.

Co oznaczają cyfry na termostacie? Te to nic innego jak skala, która określa temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Im wyższa wartość, tym cieplej. I choć korzystanie z termostatu jest banalne bez wiedzy o tym, co oznaczają poszczególne poziomy i w jakich przypadkach je stosować, trudno o cieplny komfort i niskie rachunki za ogrzewanie.

Cyfry na termostacie: poziom 0 lub śnieżynka

Poziom zero lub śnieżynka na termostacie nie oznaczają, że zawór jest całkowicie zamknięty. To często powtarzany błąd. Śnieżynka lub zero nie są równoznaczne z całkowitym zakręceniem zaworu. Jeżeli głowica będzie miała dostarczaną ciepłą wodę, to nie dopuści do zamarznięcia wody w grzejniku.

Oczywiście wiele zależy od producenta. Niemniej jednak poziom 0 lub śnieżynka na kaloryferze oznacza, że termostat będzie utrzymywał temperaturę od 6 do 8 stopni w danym pomieszczeniu. Gdzie korzystać z poziomu 0 lub śnieżynki? Producenci zalecają, by te cyfry na kaloryferze ustawiać w piwnicach.

Poziom 1 na termostacie grzejnikowym

Jedynka na termostacie to poziom, który reguluje temperaturę na około 12-13 stopni Celsjusza. W jakich pomieszczeniach sprawdzi się najlepiej? Poziom 1 na termostacie grzejnikowym przeznaczony jest do pomieszczeń takich jak klatka schodowa i garaż, a także każde miejsce, gdzie konieczne jest noszenie odzieży wierzchniej.

Co oznaczają cyfry na termostacie? Poziom 2, czyli dobry sen

Poziom 2 na termostacie zaleca się ustawiać do używania w nocy. To dlatego, że "dwójka" na grzejniku gwarantuje komfort podczas snu. Poziom 2 na termostacie oscyluje w granicach 15-16 stopni Celsjusza. Co zrozumiałe, tę cyfrę najlepiej wybierać w sypialniach.

Cyfry na termostacie: poziom 3

Poziom 3 na termostacie to stan podstawowy. Uruchamiany jest w pokojach dziennych, salonie oraz kuchni. Temperatura, którą uzyskuje się w tym trybie, waha się od 18 do 20 stopni Celsjusza. Poziom 3 na termostacie to jeden z najczęściej ustawianych poziomów w sezonie grzewczym.

Poziom 4 na termostacie idealny dla dzieci

W tym przypadku termostat grzejnikowy wytwarza temperaturę w pomieszczeniu na poziomie od 22 do 24 stopni Celsjusza. Gdzie ustawiać poziom 4 na termostacie? To ustawienie zazwyczaj stosowane jest w pokojach dziecięcych, ale nie tylko.

Zdjęcie Co oznaczają cyfry na termostacie? Poziom 4 na kaloryferze to rozwiązanie idealne dla pokoi dziecięcych oraz łazienek. / 123RF/PICSEL

Poziom 4 na termostacie sprawdza się również w łazienkach. Te zazwyczaj są bardziej wilgotne niż inne części domu, a systemy grzewcze pomogą zapobiegać powstawaniu wilgoci i pleśni. Poziom 4 na termostacie w łazience to również gwarancja uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego.

Co oznaczają cyfry na termostacie? Poziom 5

Poziom 5 na termostacie utrzyma temperaturę w granicach 25-28 stopni Celsjusza. Dlatego nie zaleca się stosowania tego najwyższego poziomu bez wyraźnej potrzeby. To rozwiązanie nie tylko jest mało ekologiczne, ale i niekorzystne dla naszych finansów. Poziom 5 na termostacie to domena basenów i pływalni.

Cyfry na termostacie: tak zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Jak ustawić termostat grzejnikowy? Jeżeli wyjeżdżamy na dłuższy okres, warto ustawić termostat grzejnikowy na poziom 1 lub na śnieżynkę, aby nie pobierać zbędnej energii cieplnej.

W codziennym funkcjonowaniu, dobrym wyjściem zarówno pod kątem komfortu, jaki i oszczędności, będzie wybranie poziomu 3. Ten utrzyma w pomieszczeniach temperaturę 20oC .

Ogrzewanie grzejnikami. Jakich błędów unikać?

Wybierając cyfry na termostacie, warto unikać częstych błędów. Chodzi przede wszystkim o zasłanianie kaloryferów. Bez względu czy są to zasłony, czy meble, temperatura będzie mierzona tylko na przestrzeni pomiędzy grzejnikiem, a np. zasłoną. To sprawia, że temperatura nie jest regulowana prawidłowo.

Kolejny błąd to nieprawidłowe wietrzenie pomieszczeń. Co do zasady należy robić to krótko, ale często. Jeżeli okna muszą być otwarte przez dłuższy czas, należy wtedy ustawić na termostacie grzejnikowym poziom 0. To zapobiegnie zbędnemu produkowaniu ciepła, które finalnie i tak "ucieknie" przez okno.

