Spora zmiana w pogodzie. Burze nawiedzą tylko jeden region

Gwałtowne burze już się skończyły, ale nie znikną do końca. We wtorek te zjawiska wrócą na północny wschód Polski, będą jednak wyraźnie słabsze. Trzeba uważać nad morzem, gdzie porywy wiatru osiągną do 80 km/h. Sprawdź prognozę pogody na wtorek.