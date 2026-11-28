W skrócie Ambasadorowie Jakub Kumoch, Paweł Soloch oraz Krzysztof Szczerski zrezygnowali z pełnionych funkcji po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego przez kandydatów wybranych przez Sejm.

Minister Radosław Sikorski zarzucił Kumochowi i Solochowi porzucenie placówek, twierdząc, że tylko rezygnacja Krzysztofa Szczerskiego została złożona w sposób prawidłowy.

Ambasadorowie odrzucili oskarżenia ministra, publikując dowody na złożenie formalnych próśb o odwołanie i wskazując, że ich odejście odbyło się za porozumieniem z MSZ.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch, w Rumunii Paweł Soloch i przy ONZ Krzysztof Szczerski złożyli rezygnacje ze swoich funkcji po tym, jak kandydaci wybrani przez Sejm przejęli Trybunał Konstytucyjny.

Wszystkie trzy rezygnacje zostały przyjęte przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Spór Sikorskiego z ambasadorami. "Trzymajmy się faktów"

W czwartek szef resortu dyplomacji postanowił uderzyć w ambasadorów. - Spośród trojga ambasadorów, którzy ogłosili rezygnację ze swoich stanowisk po wybuchu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, tylko Krzysztof Szczerski prawidłowo ją złożył - stwierdził. Według niego Kumoch i Soloch natomiast "porzucili swoje placówki".

Na słowa te zareagował Jakub Kumoch, który zarzucił ministrowi Sikorskiemu kłamstwo. W mediach społecznościowych opublikował on zdjęcie wiadomości e-mail, jaką miał wysłać ministrowi w dniu rozpoczęcia kryzysu wokół TK.

"Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o wszczęcie procedury odwołania mnie z funkcji Ambasadora RP w ChRL" - napisał w wiadomości.

W podpisie do zdjęcia zwrócił się bezpośrednio do ministra. "Obaj jesteśmy dorośli i trzymajmy się faktów. Porzucenie placówki to automatyczna dyscyplinarka. A ja rozstałem się z MSZ za wypowiedzeniem" - stwierdził.

Soloch odpowiada na wpis Sikorskiego

W podobnym tonie wypowiedział się również Paweł Soloch. "Panie ministrze, przypominam: nie porzuciłem placówki. Podobnie jak ambasador RP w Pekinie zwróciłem się do Pana z formalną mailową prośbą o odwołanie i MSZ w Pana imieniu, formalnie, mailem wyraziło zgodę" - napisał.

Radosław Sikorski odniósł się na platformie X do wpisu Pawła Solocha. "Ogłosił Pan to przed uzyskaniem zgód, tylko po to, aby zaszkodzić wizerunkowi rządu. Wobec braku odwołania przez prezydenta jest Pan zresztą teoretycznie nadal ambasadorem" - stwierdził.

"Proszę dać znać gdyby miał Pan wystąpić na scenie zamachu stanu, chętnie obejrzymy z okien na Szucha" - dodał.

W obronie Solocha stanął Jakub Kumoch. "Szefie, ale po co te ostatnie uwagi pod adresem ambasadora Solocha? Świadczą raczej o nerwowości i niczego nie wnoszą" - napisał odpowiadając na wpis Sikorskiego.

"Jest weekend, odpocznijmy. Pan również, Panie Ministrze! Miłego dnia" - zakończył.



