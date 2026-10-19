W skrócie W sondażu IBRiS dla Polsat News 34,9 procent respondentów twierdzi, że rację w sporze ma Donald Tusk, a 34,3 procent - że Karol Nawrocki.

Wyniki te wskazują, że różnica wynosi niecały punkt procentowy.

Podział zależy między innymi od płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia badanych.

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"Obecnie na wielu polach trwa spór prezydenta i premiera, kto ma Pan/i zdaniem racje w tym sporze?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IBRiS dla Polsat News.

Większość respondentów uważa, że rację ma Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie, jednak różnica w wynikach między nim a Karolem Nawrockim, otwiera się w nowym oknie jest niewielka i wynosi 0,6 pkt proc.

Kto ma rację w sporze premiera z prezydentem? Polacy podzieleni niemal po równo

Według 20,8 proc. badanych "zdecydowanie" rację ma premier, z kolei "raczej" przekonanych o tym jest 14,1 proc. respondentów. Łącznie jest to zatem 34,9 proc.

"Zdecydowanie" racji prezydenta pewnych jest 23,4 proc. ankietowanych, a "raczej" tego zdania jest 10,9 proc. Razem jest to więc 34,3 proc.

Głosy opowiadające się z jednej stronny za słusznością premiera, a z drugiej - prezydenta rozkładają się niemal po równo i dzielą się "jak od linijki" po około 35 proc.

24,3 proc. zapytanych osób uważa, że ani prezydent, ani premier nie mają racji, a 6,6 proc. badanych nie jest w stanie wskazać żadnej z odpowiedzi.

Spór premiera z prezydentem. Najnowszy sondaż

O racji Donalda Tuska częściej przekonane są kobiety (39,8 proc.) niż mężczyźni (29,4 proc.). W przypadku Karola Nawrockiego wyniki się odwracają. Na słuszność głowy państwa częściej wskazują panowie (42,1 proc.) niż panie (27,3 proc.).

Niemal tyle samo kobiet (23,8 proc.), co mężczyzn (24,9 proc.) uważa, że ani prezydent, ani premier nie mają racji.

W grupie najmłodszych respondentów w wieku 18-29 lat większość przyznaje rację prezydentowi - 42,1 proc. Z kolei premierowi - 19,5 proc.

O słuszności szefa rządu przekonanych jest najwięcej osób po 70. roku życia - 48,9 proc. W tej grupie też 40 proc. popiera rację głowy państwa.

Osób, według których ani Tusk, ani Nawrocki nie mają racji, najwięcej jest w grupie 30-39 lat (35,5 proc.).

Kto ma rację: premier czy prezydent? Nowy sondaż dla Polsat News

Mieszkańcy wsi częściej przyznają rację prezydentowi - 40,1 proc., a premierowi - osoby ze średnich miast między 50 a 250 tys. mieszkańcami - 43,8 proc.

Badani z podstawowym i zasadniczym zawodowo wykształceniem częściej są przekonani o słuszności prezydenta (42,2 proc.), a osoby z wyższym wykształceniem - premiera (39,8 proc.).

Karola Nawrockiego w sporze z premierem popierają głównie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, otwiera się w nowym oknie, natomiast Donalda Tuska w konflikcie z prezydentem - osoby, które w wyborach parlamentarnych 2023 roku głosowały na Koalicję Obywatelską, otwiera się w nowym oknie, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę, otwiera się w nowym oknie.

Wśród wyborców Konfederacji najwięcej jest osób, który uważają, że racji nie ma ani prezydent, ani premier - 32,6 proc., a osoby, które oddały głos na Trzecią Drogę najczęściej spośród innych grup wskazywały odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" - 20,6 proc.

Sondaż, otwiera się w nowym oknie wykonany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Grupy Polsat zrealizowano w dniach 14-16.10.2026 i objął grupę 1000 Polaków n=1000. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).



