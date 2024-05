Spór o Trybunał Konstytucyjny. Ogłoszono orzeczenie

Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem rozprawy reprezentujący Sejm poseł Paweł Śliz wnioskował o rozpoznanie sprawy w pełnym składzie sędziowskim. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku, twierdząc, że nie ma powodów do uznana tej sprawy za "szczególnie zawiłą". Jednocześnie podkreślono, że co do zasady, uchwały rozpoznawane są przez składy trzech sędziów.