Spór o Trybunał. Donald Tusk wygłosi orędzie

W skrócie Premier Donald Tusk wygłosi w sobotę o godz. 20 specjalne orędzie, o czym poinformowała Kancelaria Premiera na platformie X.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i zwołał pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych w sprawie kryzysu wokół TK.

Sytuacja w Trybunale zaostrzyła się po próbach przejęcia kontroli nad instytucją, co doprowadziło do interwencji policji i protestów polityków.

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Według profilu Polish Military Radar w serwisie X, samolot Embraer E175, pozostający w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wraca w sobotę z Gdańska do Warszawy.

Niewykluczone, że na pokładzie znajduje się premier Donald Tusk, który w piątek uczestniczył w uroczystości otwarcia terminala T5 w Porcie Gdańsk.

Spór o TK. Karol Nawrocki odwołał podróż do Senegalu

Spór wokół TK zaostrzył się w piątek, gdy na stronie instytucji pojawiła się informacja o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że to ona kieruje TK. Dotychczasowe kierownictwo zakwestionowało legalność tych działań.

Wówczas przed budynkiem Trybunału pojawiła się policja i nasiliły się protesty. Wzięli w nich udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, inni politycy opozycji oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

Tego samego dnia prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do TK pięciu wniosków o uchylenie immunitetów - czterech dotyczących Święczkowskiego i jednego Bartłomieja Sochańskiego.

W związku z sytuacją w Trybunale prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu. "W takim momencie prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał w mediach społecznościowych.

Kryzys TK. Nawrocki zwołał konsultacje z przedstawicielami partii

W sobotę w nocy, w towarzystwie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, prezydent Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie TK. Podczas próby wejścia do budynku doszło do szarpaniny.

Po wizycie w Trybunale prezydent zapowiedział pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych. Jak przekazał szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, spotkania rozpoczęły się w sobotę o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim. Ich celem ma być stabilizacja sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego.



