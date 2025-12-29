W skrócie W koalicji rządzącej pojawił się spór dotyczący sposobu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Anna Maria Żukowska wyraziła sceptycyzm wobec propozycji konkursu na sędziów TK, podkreślając polityczny charakter tych wyborów.

Wyrok TSUE podważył niezależność polskiego Trybunału Konstytucyjnego i dał impuls do działań naprawczych, co skomentowali m.in. premier Tusk oraz minister sprawiedliwości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wciąż toczy się spór o zasadność funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie. Mimo że trybunał orzeka, podważana jest legalność jego wyroków.

- Powinniśmy jak najszybciej zdecydować się jednak na wystawianie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego - zaproponował Piotr Zgorzelski w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24.

Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL podkreślił, że - choć z nikim tego nie uzgadniał - opowiada się za możliwością wyłaniania kandydatów do TK na drodze "jakiegoś interesującego konkursu". - Aby pozbawić ich waloru politycznego - uzasadnił.

Żukowska skrytykowała pomysł Zgorzelskiego. "Przestańmy"

Pod udostępnionym w mediach skryptem z rozmowy swój komentarz zamieściła wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

"I kto miałby ten konkurs rozstrzygać, żeby 'nie było politycznie', co?" - zapytała na wstępie.

Zaapelowała o to, by "wreszcie przestać oszukiwać siebie i naród, że wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie mają charakteru politycznego".

"Nie trzeba tam wsadzać polityków, oczywiście, ale naturalne jest, że kandydaci/kandydatki muszą uzyskać poparcie większości parlamentarnej" - podsumowała parlamentarzystka.

Wyrok TSUE: Trybunał Konstytucyjny nie spełnia warunków niezależnego sądu

18 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny nie jest niezależnym i bezstronnym sądem oraz że naruszył kilka podstawowych zasad prawa unijnego. Powodem wydania wyroku był wadliwy wybór części członków oraz niestosowanie się do orzecznictwa TSUE.

"Ten wyrok zobowiązuje państwo do działania. Musimy wspólnie odbudować prawdziwy, niezależny Trybunał Konstytucyjny. To sprawa fundamentalna dla państwa i dla obywateli" - oświadczył na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Według TSUE tożsamość konstytucyjna państwa nie stanowi usprawiedliwienia dla naruszania unijnych wartości, takich jak rządy prawa czy niezawisłość sędziowska, określonych w traktatach unijnych.

Trybunał podkreślił też, że tylko unijne sądy mają prawo decydować o tym, jak interpretować unijne przepisy. Sądy w poszczególnych krajach nie mogą same wyznaczać granic władzy Unii. Jeśli pojawiają się co do tego wątpliwości, sędziowie krajowi powinni skorzystać z procedury pytań prejudycjalnych, czyli zwrócić się o wyjaśnienie do TSUE.

Donald Tusk o orzeczeniu dotyczącym TK. "Jest to zielone światło do naprawy"

- Wydaje się, że od tego momentu będziemy mogli starać się naprawiać Trybunał Konstytucyjny poprzez systematyczne uzupełnianie składu, bo tam te kadencje się wygaszają - skomentował orzeczenie premier Donald Tusk.

Tusk zapowiedział, że testem na wiarygodność i sprawność Trybunału Konstytucyjnego będzie wybór nowego przewodniczącego. Dopiero przeprowadzenie tej procedury zgodnie z prawem i zasadami uczciwości pozwoli, zdaniem premiera, uznać tę instytucję za uzdrowioną.

Szef rządu przyznał, że ten proces potrwa dłuższy czas, ale wyrok TSUE "jest zielonym światłem do naprawy Trybunału".

Miller o sporze prezydenta z premierem: Zderzenie dwóch definicji władzy Polsat News Polsat News