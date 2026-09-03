W skrócie Prokuratura zamierza przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego jako świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK.

Przesłuchano już ponad 40 świadków oraz zabezpieczono kluczowe dokumenty, a przesłuchanie prezydenta uznano za niezbędne do ustalenia okoliczności sprawy.

Postępowanie obejmuje zarówno podejrzenia o niedopełnienie obowiązków przy zaprzysięganiu sędziów, jak i naruszenia praw pracowniczych czterech sędziów TK.

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"W śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP" - napisał na platformie X Waldemar Żurek.

Prokuratura Krajowa w komunikacie zaznaczyła, że Karol Nawrocki miałby zostać przesłuchany w charakterze świadka. "Po dokonaniu oceny materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotu postępowania, prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego" - napisano.

"Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem" - dodała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Trwa śledztwo prokuratury

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie sporu dotyczącego sędziów Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu, po tym jak prezydent Karol Nawrocki nie odebrał zaprzysiężenia od czterech z sześciu sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. Sędziowie ci złożyli w związku z tym zaprzysiężenie w Sejmie przy obecności m.in. Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Sędziowie, którzy nie złożyli zaprzysiężenia w obecności prezydenta nie zostali następnie dopuszczeni do orzekania w TK przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.

Jak informuje prokuratura trwające dochodzenie obejmuje podejrzenie "ułatwienia Prezydentowi niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm, poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej".

Drugi wątek dotyczy "niedopełnienia obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym na szkodę interesu prywatnego sędziów TK oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce, a także złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów Trybunału, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej".



